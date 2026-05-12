Ermenistan’da YouTube’un para kazanma (monetizasyon) sistemi resmen başladı

YouTube şirketi, 11 Mayıs’tan itibaren Ermenistan’da YouTube İş Ortağı Programı’nın başlatıldığını resmen duyurdu. Bu gelişme, Ermenistan’da faaliyet gösteren içerik üreticilerinin platformun para kazanma (monetizasyon) araçlarından tam olarak yararlanmasına imkân tanıyor.



Armenpress’in aktardığına göre, bu konuda Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

YouTube İş Ortağı Programı, içerik üreticilerinin, sanatçıların ve medya kuruluşlarının platformda yayımlanan içerikten gelir elde edebildiği bir programdır. Program 11 Mayıs’tan itibaren resmen yürürlüğe giriyor. Programın hayata geçirilmesi, 10 Şubat’ta ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in Ermenistan ziyareti sırasında varılan mutabakat sonucunda duyurulmuştu.

11 Mayıs’tan itibaren şirketin kriterlerine uygun Ermenistan’daki içerik üreticileri en az 1000 aboneye sahip olup, son 365 günde uzun videolarda 4000 saat izlenme ya da son 90 günde Shorts videolarında 10 milyon görüntülenmeye ulaşanlar YouTube İş Ortağı Programı’na başvurabilecek ve reklamlardan elde edilen gelirler üzerinden kanallarını para kazanmaya açabilecek.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1249935