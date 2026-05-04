Türkiye-Ermenistan normalleşmesi hızlandı: Sınır kapıları 4 Haziran’da açılabilir

Türkiye ile Ermenistan, geçtiğimiz hafta, Kars-Gümrü demiryolunun bir an önce faaliyete geçmesi yönünde bir açıklama yayımladı. İlişkileri 2021’den itibaren normalleşmeye başlayan iki ülke, sınır kapılarını Ermenistan seçimleri öncesi, 4 Haziran’da açabilir.

Türkiye ile Ermenistan’ın normalleşme sürecinde geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme yaşandı. İki ülkenin oluşturduğu ortak çalışma grubu, 28 Nisan’da Kars’ta bir araya gelerek Kars-Gümrü demiryolunun bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini bildirdi.

2020 SONRASI NORMALLEŞME

İki ülkeyi birbirine bağlayan tek demiryolu olan bu hat, Ermenistan’ın 1993’te Karabağ işgalini genişletmesi sonrası Türkiye tarafından kapatılmıştı. Aynı tarihte kara sınırları da kapatılırken, henüz tam anlamıyla tesis edilememiş diplomatik ilişkiler de, dondurulmuştu. 2020 yılında ise Azerbaycan’ın Karabağ’ı yeniden kontrol altına almasının ardından Türkiye ile Ermenistan, normalleşmeye başladı. İki ülke dışişleri bakanlıkları, ‘normalleşme süreci özel temsilcileri’ atadı.

THY SEFERLERİ BAŞLADI

Bu süreci son dönemde hızlandıran gelişme, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in geçtiğimiz yılın ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde bir araya gelmesi ve barış anlaşması paraflaması oldu. Bakü yönetimi bu anlaşmanın kalıcı olarak imzalanması için Ermenistan anayasasında bazı değişiklikler istese de, ağustos ayı sonrası Türkiye-Ermenistan normalleşmesinde somut adımlar görüldü. Türk Havayolları, 11 Mart 2026’da İstanbul-Erivan seferlerine başladı. E-vizenin kapsamı genişletildi.

SINIR KAPILARI 4 HAZİRAN’DA AÇILABİLİR

Şimdi ise kara sınırlarının açılması ve demiryolu seferlerinin başlaması bekleniyor. Ermenistan 7 Haziran’da sandık başına gidecek. Paşinyan’ın partisinin anketlerde önde olduğu bildiriliyor. Sınır kapılarının seçimden önce açılmasının, ekonomiye öncelik veren ve Türkiye’ye yönelik uzlaşmacı bir dil kullanan Paşinyan’ın halk desteğini daha da artıracağı, olası bir anayasa değişikliğini kolaylaştıracağı kaydediliyor. Bu kapsamda sınır kapıları, 4 Haziran 2026’da açılabilir. Bu tarihi önemli kılan ise, 4 Haziran 1918’de Osmanlı Devleti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında Batum Antlaşması’nın imzalanmış olması. Osmanlı, bu antlaşmayla, Ermenistan’ı tanıyan ilk devlet olmuştu. Sözkonusu antlaşma, varlığı iki buçuk yıl süren Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti’nin imzaladığı ilk uluslararası antlaşma olarak da kayda geçmişti.

