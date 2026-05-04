Gürcistan’da patrik seçimi: Fener Rum Patrikhanesi ve Moskova karşı karşıya

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Gürcistan Ortodoks Kilisesi’ndeki patrik seçimi, Fener Rum Patrikhanesi ve Moskova hattındaki eski gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Tiflis’teki yarış, Ankara’nın Kafkasya dengeleri açısından da yakından izlediği kritik başlıklardan biri haline geldi.

Gürcistan’da kilisenin yeni liderini belirleyecek seçim, Tiflis’in sınırlarını aşan bir güç mücadelesine dönüştü. Milli Gazete’nin haberine göre, Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin uzun yıllar boyunca ruhani liderliğini yapan Patrik II. Ilia’nın ölümünün ardından başlayan süreç, Fener Rum Patrikhanesi ile Moskova Patrikhanesi arasındaki eski hesaplaşmayı yeniden gündeme taşıdı.

Dosya Türkiye açısından da yakından izleniyor. Gürcistan; Karadeniz’e açılan konumu, Kafkasya’daki dengeler, enerji hatları, Orta Koridor, Azerbaycan bağlantısı ve Rusya’nın bölgedeki etkisi nedeniyle Ankara’nın stratejik öncelikleri arasında yer alıyor. Tiflis’teki patrik seçiminin bu nedenle Ankara’da da dikkatle takip edildiği belirtiliyor.

II. ILIA’NIN ARDINDAN KİLİSEDE YENİ DÖNEM

Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin en etkili isimlerinden Patrik II. Ilia, 17 Mart 2026’da 93 yaşında hayatını kaybetti. II. Ilia, Sovyetler Birliği döneminden çıkan Gürcü Kilisesi’ni ülkenin en güçlü kurumlarından biri haline getiren lider olarak görülüyordu.

Patriğin ölümünün ardından kilise yönetimi geçici olarak Metropolit Şio Mujiri’ye geçti. Gürcü Kilisesi’nin iç kurallarına göre yeni patriğin belirlenmesi için 40 ila 60 günlük bir takvim işletiliyor. Seçim sürecinde son sözü 39 üst düzey din adamından oluşan Kutsal Sinod söyleyecek.

Tiflis’teki asıl tartışma ise takvimden çok daha geniş. II. Ilia sonrası kilisenin hangi çizgide duracağı, Gürcistan’ın iç siyasetinde ve Ortodoks dünyasındaki dengelerde belirleyici olacak.

ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKTI

Gürcü Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu, patriklik için üç ismi öne çıkardı: Metropolit Şio Mujiri, Metropolit Iob Akiaşvili ve Metropolit Grigori Berbiçaşvili.

Kilise kulislerinde en güçlü adayın Şio Mujiri olduğu belirtiliyor. Mujiri, II. Ilia’nın sağlığının bozulduğu dönemde yönetimde daha görünür hale gelmiş, patriklik makamına vekalet etmesiyle de doğal favori konumuna yerleşmişti.

Iob Akiaşvili ve Grigori Berbiçaşvili’nin ise farklı dengeler üzerinden okunduğu ifade ediliyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin bu iki isme daha sıcak baktığı yönündeki iddialar, seçim sürecini daha da tartışmalı hale getirdi.

MOSKOVA’DAN FENER’E AĞIR SUÇLAMA

Sürecin uluslararası boyut kazanmasında Rusya’dan gelen açıklama etkili oldu. Rusya Dış İstihbarat Servisi SVR, 31 Mart’ta yaptığı açıklamada Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin yeni liderinin seçimine müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

SVR’ye göre Bartholomeos, Gürcü Kilisesi’ni kendi etki alanına çekmek ve bazı adayları desteklemek için kulis yürütüyordu. Moskova’nın bu çıkışı, Fener’in Tiflis’te etkili olmaya çalıştığı yönündeki iddiaları büyüttü.

Ancak bu suçlamalar tartışmasız kabul görmedi. Gürcü Patrikhanesi, Rus istihbaratının Fener Patrikhanesi’nin seçim sürecine müdahil olduğu yönündeki iddialarını reddetti.

UKRAYNA KRİZİNİN GÖLGESİ

Gürcistan’daki patrik seçiminin Ortodoks dünyasında bu kadar yakından izlenmesinin arkasında Ukrayna krizi var.

Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık sürecinde verdiği destek, Moskova Patrikhanesi ile ilişkileri kopma noktasına taşımıştı. Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna’yı tarihsel ve dini nüfuz alanı içinde görüyor. Fener’in hamlesi Moskova tarafından doğrudan müdahale olarak değerlendirildi.

Bu nedenle Gürcistan’da seçilecek yeni patrik, Moskova açısından kritik görülüyor. Rus Ortodoks Kilisesi, Tiflis’in Ukrayna konusunda Fener çizgisine yaklaşmasını istemiyor. Moskova Patriği Kirill’in yeni Gürcü patriğinin Ukrayna meselesinde Fener’i desteklememesini umduğunu açıkça söylemesi, bu kaygıyı ortaya koydu.

FENER’İN KAFKASYA HAMLESİ İDDİASI

Türkiye’deki bazı yayın organları ve Patrikhane’ye mesafeli çevreler, süreci Fener Rum Patrikhanesi’nin Kafkasya’da etki alanı açma girişimi olarak okuyor.

Bu görüşe göre Fener, “ekümenik” sıfatı üzerinden Gürcü Kilisesi üzerinde nüfuz kurmaya çalışıyor. Böyle bir tablo, Türkiye-Gürcistan ilişkileri açısından da riskli bir başlık olarak değerlendiriliyor.

Patrikhane’ye yönelik eleştirilerde Ayasofya, Kıbrıs, Ege ve Pontus iddiaları gibi başlıklar öne çıkıyor. Fener’in bu dosyalarda Yunan tezlerine yakın durduğu savunuluyor. Gürcü Kilisesi’nin Fener çizgisine yaklaşması halinde, Patrikhane’nin Türkiye karşıtı söylemlerde yeni bir destekçi kazanacağı ileri sürülüyor.

Ancak bu noktada dikkatli bir ayrım gerekiyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin Gürcistan’daki seçime doğrudan müdahale ettiğine dair bağımsız kaynaklarla doğrulanmış kesin bir bulgu bulunmuyor. İddialar daha çok Rusya merkezli açıklamalar, Türkiye’deki Patrikhane karşıtı yayınlar ve kilise çevrelerinde dolaşan kulis bilgileri üzerinden gündeme geliyor.

Buna karşılık Fener’in Gürcistan’daki süreci yakından izlediği açık. Bartholomeos’un II. Ilia’nın cenazesine katılması da bu ilginin sembolik göstergelerinden biri oldu.

CENAZE TÖRENİ GÜÇ GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ

II. Ilia’nın Tiflis’teki cenaze töreni, Ortodoks dünyasındaki rekabetin de vitrini oldu. Törene farklı kilise merkezlerinden temsilciler katıldı. Fener Rum Patrikhanesi de oradaydı, Moskova Patrikhanesi de.

Bu görüntü, Gürcistan Kilisesi’nin Ortodoks dünyasındaki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Gürcü Kilisesi, tarihsel meşruiyeti, milli kimlikle kurduğu bağ ve Kafkasya’daki konumu nedeniyle Fener-Moskova hattında özel bir yere sahip.

Yeni patrik seçimi bu nedenle yalnızca kilise içi bir prosedür olarak görülmüyor. Seçilecek ismin Ukrayna, Rusya, Batı ve Fener’le ilişkilerde nasıl bir çizgi izleyeceği merak ediliyor.

BARTHOLOMEOS’A TİFLİS’TE PROTESTO

Fener Rum Patriği Bartholomeos’a yönelik tepkiler daha önce Gürcistan’da da gündeme gelmişti. Tiflis’teki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolarda bazı Gürcü vatandaşlar, Bartholomeos’un Ortodoks dünyasında ayrışma yarattığını ifade etti.

Protestolarda Bartholomeos’un ABD ve İsrail’le ilişkileri de hedef alındı. Patrikhane’ye tepki gösteren gruplar, Fener’in Ortodoks dünyasında Batı eksenli bir siyaset yürüttüğünü belirtti.

Bu tepkilerin Gürcü kamuoyunun tamamını temsil ettiğini söylemek mümkün değil. Ancak Fener’e yönelik rahatsızlığın Moskova çevreleriyle sınırlı kalmadığı, Gürcistan içindeki bazı gruplar tarafından da paylaşıldığı görülüyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ

Gürcistan, Ankara için Kafkasya’ya açılan en kritik kapılardan biri. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Orta Koridor projeleri Türkiye-Gürcistan hattını stratejik hale getiriyor.

Tiflis aynı zamanda Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında hassas bir noktada duruyor. Karadeniz’e kıyısı olması, Gürcistan’ı NATO-Rusya geriliminde de önemli bir aktör haline getiriyor.

Bu nedenle Gürcü Kilisesi’nin yeni liderinin hangi dış hatla yakınlaşacağı Ankara açısından da önem taşıyor. Fener’in Kafkasya’da daha etkili hale gelmesi yönündeki iddialar, Türkiye’de Patrikhane’nin statüsü ve dış bağlantıları tartışmasını yeniden ısıtabilir.

ATİNA-TİFLİS HATTI TARTIŞMASI

Fener Rum Patrikhanesi’ne yönelik eleştirilerde Atina bağlantısı da tartışma konularından biri. Türkiye’de Patrikhane’ye mesafeli çevreler, Fener’in “ekümeniklik” iddiasını dini bir statü tartışmasından çok daha geniş bir siyasi başlık olarak görüyor.

Buna göre Fener’in Gürcistan’da etki kazanması, Yunan tezlerinin Kafkasya’ya taşınması anlamına gelebilir. Ayasofya, Kıbrıs, Ege ve Pontus iddiaları üzerinden kurulan bu değerlendirme, Türkiye’deki Patrikhane tartışmalarının Gürcistan dosyasıyla neden birleştiğini açıklıyor.

Fakat Tiflis’te henüz kesinleşmiş bir yön değişikliği yok. Gürcü Kilisesi’nin kurumsal olarak Fener çizgisine geçtiği söylenemez. Sürecin yönünü belirleyecek olan, yeni patriğin kim olacağı ve seçimin ardından vereceği ilk mesajlar olacak.

GÜRCÜ KİLİSESİ YOL AYRIMINDA

II. Ilia döneminde Gürcü Ortodoks Kilisesi, ülkenin en etkili kurumlarından biri haline geldi. Kilise, Gürcü kimliğiyle iç içe geçti; toplum üzerindeki ağırlığını korudu; devletle ilişkilerde de belirleyici bir konum kazandı.

Şimdi bu mirasın kime devredileceği tartışılıyor. Şio Mujiri’nin seçilmesi halinde kilisenin daha muhafazakar bir çizgide ilerleyeceği yorumları yapılıyor, Iob Akiaşvili ve Grigori Berbiçaşvili ise farklı güç dengeleriyle anılıyor.

Yeni patriğin ilk sınavı, Moskova-Fener geriliminde alacağı pozisyon olacak. Ukrayna dosyasında sessiz mi kalacak, Moskova’ya mı yakın duracak, Fener’le mi temas artıracak? Gürcü hükümetiyle ilişkilerde bağımsızlığını ne ölçüde koruyacak?

Bu soruların yanıtı Tiflis’te verilecek. Etkisi ise Kafkasya’nın tamamına yayılacak.

ANKARA’NIN SESSİZ TAKİBİ

Türkiye, Gürcistan’daki patrik seçimine açıktan taraf değil. Buna rağmen dosya Ankara açısından sessiz geçilecek türden görünmüyor.

Bir tarafta Rusya’nın Gürcistan üzerindeki tarihsel baskısı, diğer tarafta Batı’nın Tiflis’i kendi hattında tutma çabası var. Fener Rum Patrikhanesi’nin seçim sürecinde etkili olmaya çalıştığı yönündeki iddialar da bu denkleme Türkiye boyutunu ekliyor.

