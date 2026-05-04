Ermenistan’la değişim mümkün mü?

Zeynel Lüle

Sınırlar yalnızca coğrafyayı değil, zihni de belirler. Açılan her kapı, sadece ticareti değil, düşünme biçimlerini de dönüştürür. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme, yalnız iki ülkenin değil, bütün bir bölgenin geleceğini yeniden kurabilecek bir potansiyele sahip.

Diplomaside bazı anlar vardır. Kelimeler aynı kalır ama anlamları değişir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2008’den bu yana Türkiye tarafından Erivan’a yapılan “En üst düzey ziyaret” olması, “normalleşme” sözcüğünü retorikten çıkarıp yeniden bir imkân alanına taşıdı. Orada yaptığı açıklamada “Barışa doğru” vurgusu ise, yalnızca iyi niyet beyanı değil; maliyeti artan bir statükonun yerini, rasyonel bir yakınlaşmaya bırakabileceğinin işareti oldu.

Tarihin yükü

Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın 1993’ten bu yana kapalı oluşu, iki toplumu yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da birbirinden uzak tuttu. 2009’daki Zürih Protokolleri, bir eşik yaratmış ama iç siyaset ve bölgesel gerilimler nedeniyle kalıcı olamamıştı. Bugün farklı olan, “beklemenin” artık daha pahalı hale gelmesi… Ticaret, lojistik ve güvenlik maliyetleri, donmuşluğun konforunu aşındırıyor, bölge halkının yaşantısını kısıtlıyor ve dar bir ekonomiye hapsediyor.

Denklemi değiştiren kırılma noktası, İkinci Karabağ Savaşı oldu. Azerbaycan’ın sahadaki kazanımları, Ermenistan’ı yeni bir denge arayışına iterken, Türkiye için de Kafkasya’da açılan alanı genişletti. 2022’den itibaren başlatılan “özel temsilci görüşmeleri”, gözle görülmese de önemli gelişmeler getirdi. Benim Brüksel yıllarımdan tanıdığım, Türkiye’nin en parlak diplomatlarından Serdar Kılıç’ın bu süreci bir dantel işler gibi sürdürmesi ve diplomatik adımları hassas bir şekilde atması sonuç getirmeye başladı. Doğrudan uçuşların yeniden başlaması ve üçüncü ülke vatandaşlarına sınır geçişi gibi adımlar, küçük ama geri çevrilmesi zor birikimler oluşturdu ve bugün Erivan’a 2008’den beri yapılan “En üst düzey ziyaret” seviyesine getirdi.

Ekonomik ve siyasi kazanımlar

Normalleşmenin en güçlü argümanı ekonomi. Kapalı sınır, Doğu Anadolu’yu bir “uç bölge”ye dönüştürürken, açık sınır bu coğrafyayı bir “geçiş bölgesi”ne çevirebilir. Türkiye açısından bu, lojistik maliyetlerin düşmesi, ihracatın çeşitlenmesi ve Orta Koridor’un güçlenmesi demek. Ermenistan içinse daha ucuz ithalat, daha geniş pazar erişimi ve transit gelirler anlamına geliyor. Ekonomi, çoğu zaman siyasetin başaramadığını mümkün kılar ve karşılıklı bağımlılık üretir. Bu bağımlılık, barışın en somut teminatlarından biri haline gelir.

Siyasi düzlemde normalleşme ise, risk azalımı ve uluslararası meşruiyet üretir. Diplomatik ilişkilerin tesisi, krizlerin tırmanma ihtimalini düşürür. Türkiye için bu süreç, Batı ile ilişkilerde yumuşatıcı bir dosya olabilirken; Ermenistan için izolasyondan çıkışın kapısını aralar.

Daha önemlisi, toplumlar arası temasın artması, tarihsel hafızanın keskinliğini zamanla törpüler. Bu, resmi anlaşmalardan daha yavaş ama daha kalıcı bir dönüşümdür.

Azerbaycan ve Rusya dengesi

Bununla birlikte sürecin en kritik değişkenlerinden biri Azerbaycan. Ankara-Bakü hattındaki stratejik yakınlık, Türkiye’nin hareket alanını belirliyor. Dolayısıyla Ankara-Erivan normalleşmesi, Bakü-Erivan barış sürecinden bağımsız ilerleyemez. Bu durum bir kısıt olduğu kadar bir fırsat da sunuyor. Eğer üçlü denklem eşgüdümlü yürütülürse, Güney Kafkasya’da rahatlıkla daha bütünlüklü bir istikrar zemini oluşabilir.

Diğer önemli aktör ise Rusya… Tarihsel olarak Ermenistan’ın güvenlik mimarisinde merkezi bir rol oynayan Moskova, son yıllarda farklı cephelerde yoğunlaşmış durumda. Bu, Erivan’ın dış politika seçeneklerini çeşitlendirmesine alan açarken, Ankara’nın da diplomatik manevra kapasitesini artırıyor. Ancak bu tablo, Rusya’nın etkisinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Aksine daha karmaşık, çok katmanlı bir güç dengesi ortaya çıkıyor.

Aşamalı ilerleme, kırılgan ama mümkün

2022’den bu yana süreç, “aşamalı normalleşme” çizgisinde ilerliyor. Teknik görüşmeler sürüyor, güven artırıcı önlemler tartışılıyor. Henüz diplomatik ilişkilerin tam tesisi ya da sınırın bütünüyle açılması gibi eşikler aşılmış değil. Ancak küçük adımların birikimi, sürecin geri dönülmesini giderek zorlaştırıyor. Bu da diplomasinin doğasına uygun. Kalıcı değişimler çoğu zaman sessiz ilerler. İşte zaten az önce sözünü ettiğim sürecin “dantel gibi” örülmesi ya da diplomatik incelik bunun için gerekliydi, amaçlanan buydu.

Elbette bu tablo kırılgan. İç kamuoyları, tarihsel hafıza ve bölgesel gerilimler, süreci her an sekteye uğratabilir. Ancak bugün gelinen noktada, statükonun maliyeti ile normalleşmenin potansiyel getirileri arasındaki fark daha görünür. Bu da siyasal karar vericileri, daha rasyonel bir hatta itiyor.

Cevdet Yılmaz’ın ziyareti, bu dönüşümün mümkün olduğuna dair bir işaret. Eğer bu işaret, kısa vadeli hesapların ötesinde okunabilirse, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme, yalnız iki ülkenin değil, bütün bir bölgenin geleceğini yeniden kurabilecek bir potansiyele sahip.



