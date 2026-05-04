CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ YEREVAN’DA

Ani Köprüsü Ermenistan ile ortak restore edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da başlayan Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi’ne katılmak için Yerevan’da. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Yılmaz toplantı sonrasında Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu (AİK) 8. Zirvesi’ne katılmak üzere bu sabah erken saatlerde Ermenistan’a gitti.

Yılmaz’ı Yerevan Zvartnots Uluslararası Havalimanı’nda Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan karşıladı. Bugünkü Paşin görüşmenin ardından Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden görüşmeye ilişkin bir açıklama paylaştı.

Görüşmede ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları ele aldıklarını söyleyen Yılmaz ayrıca “Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında bulunduğumuz Erivan’da Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Sayın Paşinyan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut iş birliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya’da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum.”

Yıllar sonra ilk

2008-2009 yıllarında dönemin Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Serge Sarkisyan’ın “futbol maçları için” karşılıklı olarak ülke ziyaretlerinden sonra Yılmaz’ın Yerevan’a yapacağı ziyaret, Türkiye’den Ermenistan’a bu seviyede yapılan ilk ziyaret oldu. Avrupa’dan çok sayıda lider ve üst düzey uluslararası yetkili, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 8. Zirvesi’ne katılmak üzere Ermenistan’da gitti.

Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ve Kanada’nın da devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının Kasım ayında İrlanda’da düzenlenmesi planlanıyor.

