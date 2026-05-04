18 yıl sonra Erivan’a üst düzey ziyaret: Türkiye ile Ermenistan Ani Köprüsü birlikte restore edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Erivan’da Nikol Paşinyan ile görüştü. İki ülke, tarihi Ani Köprüsü’nün birlikte restore edilmesi için mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye ile Ermenistan arasında uzun süredir sınırlı seyreden diplomatik temaslarda dikkat çekici bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Erivan’a giderek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

18 yıl sonra Erivan’a ilk üst düzey ziyaret Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun zirvesi için Erivan’da. Yılmaz’ı Ermenistan Başbakanı Paşinyan karşıladı. 🔺2008’de Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyaretinden sonra Erivan’a en üst düzeydeki ziyaret bu. pic.twitter.com/7GcwM3p7Ga — serbestiyet (@serbestiyetweb) May 4, 2026

Yılmaz’ı Erivan’da Paşinyan karşılarken, ziyaret iki ülke arasında 18 yıl aradan sonra gerçekleşen en üst düzey temas olarak kayda geçti. Türkiye’den Erivan’a son üst düzey ziyaret, 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılmıştı.

Görüşmenin en somut çıktısı ise tarihi Ani Köprüsü’ne ilişkin oldu. İki ülke, Arpaçay Nehri üzerinde yer alan ve Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan köprünün ortak restorasyonu için mutabakat zaptı imzaladı.

10-11. yüzyıllarda Bagratlılar tarafından inşa edilen Ani Köprüsü, yüzyıllar boyunca iki yakayı birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası olarak kullanıldı. Köprünün 16-17. yüzyıllara kadar aktif olduğu biliniyor.

