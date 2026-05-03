Patrikhane şimdi de Gürcistan’ı karıştırıyor! Atina, Tiflis’e taşınmasın

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Gürcistan’da yaşanan bilek güreşi, Türkiye için büyük önem arz ediyor…

Fener Rum Patrikhanesi, “Ekümenik” safsatasının arkasına saklanarak şimdi de Gürcistan’ı karıştırmaya çalışıyor. Gürcistan Ortodoks Kilisesi, Patrik II. Ilia’nın ölümünden sonra yeni bir patrik seçmeye hazırlanırken, emperyalist güçlerin maşası olmaktan kurtulamayan Fener Rum Patrikhanesi, bu sürece doğrudan müdahale ederek, psikolojik baskı kuruyor. Gürcü Kilisesi’ni etkisi ve denetimine almak isteyen Fener, böylelikle hem kendi gücünü tahkim etmek istiyor hem de kendisine Kafkasya’da nüfuz alanı açmak istiyor.

RUM YALANLARINA YENİ DESTEKÇİ PEŞİNDE?

Fener Rum Patrikhanesi’nin etkisi altındaki bir Gürcü Kilisesi, Türkiye ve Gürcistan ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir. Ayasofya’nın cami olarak açılmasına karşı çıkan, Kıbrıs’ta soykırımcı EOKA’ya destek vererek Türk ordusuna “işgalci” diyen, Ege’de Yunanistan’ın gasp girişimlerine arka çıkan, Pontus soykırımı anıtı açarak, dünyadaki Ortodoksları Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışan Rum Patrikhanesi, böylesi bir durumda kendi tezlerine önemli bir destekçi bulmuş olacak. Gürcü Kilisesi üzerinden Kafkasya’da daha da etkin hale gelecek olan Rum Patrikhanesi, Batı’da olduğu kadar artık Doğu’da da Türkiye’ye ile uğraşacak.

SİNOD, ÜÇ ADAY BELİRLEDİ

Patriklik seçimleri öncesinde, kural olduğu üzere Gürcü Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu, patriklik için üç aday belirledi. Bu adaylarından biri halen patriklik makamına vekalet eden Metropolit Şio Mujiri, diğeri Metropolit Iob Akiaşvili ve Metropolit Grigori Berbiçaşvili. Bu adaylar arasından en güçlü ismin Mujiri olduğu biliniyor. Fener Rum Patrikhanesi, özellikle Akiaşvili ve Berbiçaşvili için olumlu görüşler beyan etmekten çekinmiyor. En geç 17 Mayıs’a kadar toplanması gereken Genişletilmiş Kilise Konseyi, yeni patriği seçecek. Patrikhane, arkasına aldığı güçlerle seçim sürecini manipüle etmeye devam ediyor.

BARTHOLOMEOS’A İSRAİL VE ABD TEPKİSİ

2025 yılında Sırbistan’da bir araya gelen çok sayıda Ortodoks din adamı, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un emperyalist ülkeler namına yürüttüğü ilişkileri protesto etmişti. Benzer protestolar Gürcistan’da da yaşanmış; Bartholomeos, Tiflis’teki Türk büyükelçiliği önünde protesto edilmişti. Gürcü vatandaşlar, “Patrik Bartholomeos tüm Ortodoksları ve Gürcistan’ı tehdit ediyor”, “Gerçek Ortodokslar ve gerçek Müslümanlar dosttur” pankartları taşımışlar, patriğin ABD ve İsrail ile olan derin ilişkilerine dikkat çekmişlerdi. Bu tepkilerin ne kadar yerinde olduğu, Bartholomeos’un Gazze’de yaşanan soykırıma ses çıkarmamasıyla tescillenmiş oldu.

