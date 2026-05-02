Fener Rum Patrikhanesi Son Haftalarda Yunan Siyasetçilerin İlgi Odağı Oldu

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Patrikhane’ye yapılan ziyaretler yalnızca Din İşleri Bakanı ile sınırlı kalmadı. Yunanistan Çalışma Bakanı ve çeşitli milletvekilleri de son günlerde Fener’i ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, son iki haftada Yunanistan’dan üst düzey bakanlar ve siyasetçileri ağırlamasıyla dikkat çekti. Ziyaretlerin art arda gerçekleşmesi, özellikle Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması sürecine ilişkin diplomatik ve siyasi hareketliliği gündeme taşıdı.

Yunanistan Din İşleri Bakanı Sophia Zacharaki’nin Fener Patrikhanesi’ni ziyareti sırasında, Patrikhane ve bağlı kiliselere daha fazla maddi destek sağlanmasını öngören yasanın Haziran ayında oylanacağı açıklandı. Bu açıklama, Atina yönetiminin dini kurumlara yönelik destek politikasını genişletme hazırlığında olduğunu ortaya koydu.

Yunanistan devletinin, Eylül ayında açılması beklenen okul için mali ve siyasi hazırlıklarını hızlandırdığı ifade edilirken, sürecin hem Türkiye-Yunanistan ilişkileri hem de dini özgürlükler bağlamında yakından takip edildiği değerlendiriliyor.

Öte yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da 5 Mayıs’ta Yunanistan’a giderek parlamentoda konuşma yapacağı bildirildi. Bartholomeos’un Yunan Meclisi’ne en son 1999 yılında hitap ettiği hatırlatılırken, bu ziyaretin sembolik ve siyasi açıdan önemli bir mesaj taşıdığı yorumları yapılıyor.

