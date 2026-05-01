Kudüs’te Yahudi bir fanatik, Katolik bir Fransız rahibeye saldırdı

Kudüs’te Sion Dağı’ndaki Son Akşam Yemeği’nin yenildiğine inanılan önünde 36 yaşında bir Yahudi fanatik, Katolik bir Fransız rahibiye saldırdı. Rahibeyi arkadan iterek yere düşürüp, tekmeleyen saldırgan gözaltına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Ramallah’ın kuzeyinde bulunan Silvad beldesine baskın düzenledi. Askerlerin ateş açması sonucu 37 yaşındaki Filistinli Abdulhalim Ruhi Hamad hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Silvad beldesinde İsrail baskınına karşı çıkan Filistinlilerin 2 İsrail askerini yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü kabul edilen açıklamada, diğer bir Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki baskında açtığı ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde, İsrail ordusunun zırhlı araçlarla El Halil kentine baskın düzenlediği belirtildi.Baskın sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilerin üzerine gerçek mermiyle rast gele ateş açtığı ve gaz bombası attığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 yaşındaki İbrahim Abdo el-Hayyat isimli Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 2 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Filistinli bir kamyon sürücüsünün de İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bir rahibe darbedildi

Öte yandan, Lübnan’ın güneyinde işgal altındaki beldelerden Deyr Seryan’da, 19 Nisan’da bir İsrail askerinin, Hazreti İsa’yı simgeleyen heykeli parçalamasının yankıları sürerken İsrail, Hristiyanlara yönelik yeni bir nefret suçuyla daha gündemde.

Kudüs'te Sion Dağı'ndaki Son Akşam Yemeği'nin yenildiğine inanılan odanın önünde 36 yaşındaki bir Yahudi fanatik, Katolik bir Fransız rahibeye saldırdı. Rahibeyi arkadan iterek yere düşürüp, tekmeleyen saldırgan gözaltına alındı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki bir erkek, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir rahibeye saldırdı.

Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’nda görevli rahibe, saldırı sonucu başından yaralandı.

Okulun Müdürü Olivier Poquillon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti ve İsrailli yetkililerden derhal harekete geçmelerini istedi.

Polis, saldırganı gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, rahibeye yönelik saldırının son derece ciddiye alındığı ve olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından şüphelinin gözaltında tutulduğu hatırlatıldı.

“Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, saldırının bir arada yaşam ve din özgürlüğü değerleriyle çeliştiği ifade edildi.

Açıklamada, yere düşürülüp fiziksel saldırıya maruz kalan rahibe ve Kudüs’teki Latin Patrikhanesi ile “dayanışma” mesajı verildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlara ilişkin bilgi verildi.

Gözaltıların El Halil, Kalkilya ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, İsrail askerlerinin belde ve mülteci kamplarına baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerinde aramalar yaptığı kaydedildi.

El Halil kentinde Beyt Ummar beldesi ile El-Arub Mülteci Kampı’ndan 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kalkilya’da Kefr Kaddum beldesine düzenlenen baskında üç kardeş ile bir çocuğun da aralarında bulunduğu 4 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Cenin’de 4, Tulkerim’de ise 2 eski tutuklunun yeniden gözaltına alındığı, Ramallah’ın doğusundaki Silvad beldesinde 2, batısındaki Deyr İbzi beldesinde 1, Beytüllahim kentinde de 2 gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kısa süre önce serbest bırakılan Filistinlilerin yeniden gözaltına alınmasının, ailelerinin hedef alınmasının ve kadınların gözaltına alınmasının “sistematik bir politika” olduğu ifade edildi.

Açıklamada bu uygulamaların Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde artan bir “toplu cezalandırma” yaklaşımının parçası olduğu kaydedildi.

