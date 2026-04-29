Mine Kırıkkanat hakkında “kılıç artığı” soruşturması

Yazar ve gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı “kripto kılıç artığı” ifadesi nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar ve gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği “kripto kılıç artığı” ifadesi gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“29 Nisan 2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda ‘Mine G. Kırıkkanat’ rumuzlu X hesabından ‘Veryansıntv.com’ rumuzlu hesaptan yapılan ‘Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! 40 yılda iyi bir is yapmış’ yazılı paylaşımı ‘Kripto kılıç artığı.’ yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, şüpheli ‘Mine G. Kırıkkanat’ rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

“Kılıç artığı”, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki katliam ve sürgünlerden kurtulanlar için kullanılan ve günümüzde aşağılayıcı anlam taşıyan bir tabir olarak biliniyor. Bu ifade özellikle de başta Aleviler ve Ermeniler olmak üzere Türkiye’deki farklı inanç grupları veya azınlıklara yönelik nefret söylemi kapsamında değerlendiriliyor.

Mine Kırıkkanat: Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum

Cumhuriyet gazetesi yazarı Kırıkkanat bu ifadeyi kullandığı sosyal medya paylaşımına gösterilen tepkilerin ardından özür dilemişti. 25 Nisan 2026 tarihli bu paylaşımını silen Kırıkkanat, “Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın” demişti.

Kırıkkanat 26 Nisan’da Cumhuriyet’teki köşesinde yayımlanan “Açıklama ve özür” başlıklı yazısında da şu ifadelere yer verdi:

“Tümüyle beni bağlayan ve hata yaptığımı ne yazık ki geç anladığım, Andımız’ın kaldırılmasına dolaylı onay verdiğine ilişkin iddialar üzerine eleştirmek istediğim Kemal Kılıçdaroğlu’nun soyadına gönderme yaptığım ‘kılıç artığı’ söyleminin tarihteki katliamlarla ilgisini bilmiyordum. Hiçbir insan, en bilgelerimiz bile her şeyi bilemez. Bilenler uyarınca gönderiyi sildim ve özür diledim.

Alevilik, Türk toplum yapısında en saygı duyduğum inanç ve kültür katmanıdır. Dahası, en yakın akrabalarım Alevidir. Alevilerin tarihi ve uğradıkları zulme ilişkin sayısız makalem, yazı dizim, hatta kitabım var. Okurlarım, benim mezhepçilik yapmayacağımı, herhangi bir siyasetçiyi mezhebi üzerinden eleştirmeyeceğimi bilir.

Buna rağmen yanlış kanı uyandırdığım okurum varsa onlardan ve zor durumda bıraktığım Cumhuriyet yoldaşlarımdan tekrar özür dilerim.”

“Yenildim, çekiliyorum”

Aynı gün Cumhuriyet gazetesinin yayın kurulu da bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Kırıkkanat’ın paylaşımına dair herhangi bir yorumda bulunulmayan açıklamada sadece gazetenin ilkeleri hatırlatıldı.

Kırıkkanat bir gün sonraki köşe yazısında ise “Son günlerde yaşananlar üzerine yazılarıma bir süre ara veriyorum. Sevgiyle kalın” diyerek okurlarına veda etti. Kırıkkanat ardından da bu yazısını X hesabında paylaşırken “Kazandınız kötüler! Biz yenilmeyi de biliriz. Yenildim, çekiliyorum. At sizin, meydan sizin, rahat rahat oynayın” dedi.

Kılıçdaroğlu’nu arayarak özür diledi

Kırıkkanat bugün ise Kılıçdaroğlu’nu arayarak özür dilediğini açıkladı. Yazar, X hesabından paylaştığı mesajda “Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım. Saygılarımla, @kilicdarogluk” ifadelerini kullandı.

Kırıkkanat’a başta Alevi dernekleri olmak üzere birçok kesimden tepki geldi. Kırıkkanat’ı kınayan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyordu. Özel, 25 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yıllardır şahsıma yaptığı her türlü hakaretine sabırla sustuğum bir sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum” dedi.

DW,ANKA/CÖ,TY

Deutsche Welle