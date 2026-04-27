KIPTİ KİLİSESİ PATRİĞİ PATRİKLİK KİLİSESİNİ VE PATRİKHANEYİ ZİYARET ETTİ

Kardeş Kıpti Kilisesi Ruhani Reisi ve İskenderiye Patriği Kadasetli Tawadros II. Hazretleri, 27 Nisan 2026, Pazartesi sabahı, Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’ni ziyaret etti.

Konuk Patrik Hazretleri saat 09:00’da, Patriklik Kilisesi önünde çan sesleri eşliğinde, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri tarafından karşılandı. Karşılamada Başepiskopos Aram Ateşyan, rahipler topluluğu üyeleri, pederler ve ruhban adayları da hazır bulundular.

Kilise girişinde konuk Patrik Hazretleri’ne tuz ve ekmek sunuldu; Patrik Tawadros II. Hazretleri tuz ve ekmeği takdis ederek tattı.

HRAŞAPAR

Patriklik Kilisesi girişinde din görevlileri geçit oluşturarak “Hraşapar” ilahisi eşliğinde konuk Patrik Hazretleri’ni ve Patrik Hazretleri’ni içeriye aldılar. “Göksel Kral” ilahisinin okunmasıyla birlikte Kutsal Kilise’nin bekası için dua edildi ve orada bulunanlar takdis edildi. Ardından Rab’bin Duası okundu. Daha sonra iki ruhani önder dini geçit eşliğinde Patrikhane’ye geçti.

PATRİKHANEDE

Patrikhane büyük salonunda iki ruhani önderin resmî görüşmesi ve kabul gerçekleşti.

Patrik Sahak II. Hazretleri bir konuşma yaparak Patrik Tawadros II. Hazretleri’ne “hoş geldiniz” dileklerini iletti ve bu ziyareti gerçek bir bereket, kardeşlik sevgisinin ve kiliseler arası yakınlığın anlamlı bir işareti olarak değerlendirdi.

Ruhani Önderimiz, Kıpti Kilisesi’nin müteveffa Patriği Shenouda III. Hazretleri ile gerçekleştirdiği iki görüşmeyi hatırlatarak bu görüşmeleri “Ortak inancın aydınlık tanıklıkları” olarak nitelendirdi ve bu birlikteliğin doruk noktasına, birlikte icra edilen ayinle ulaşıldığını, bunun da kilise hafızasında Mesih’teki derin birliğin kalıcı bir işareti olarak yer ettiğini ifade etti.

Ayrıca Ermeni Apostolik Kilisesi ile Kıpti Ortodoks Kilisesi arasındaki yakın ilişkilere ve İstanbul’daki kiliseler arası bağlara değinerek, bunun yalnızca bir diyalog değil, hakikat ve sevgi temeline dayanan canlı bir birlik olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda Orta Doğu’daki halkların yaşadığı acılara da değinerek, Rab’den yöneticilere hikmet, acı çekenlere teselli ve bölgemiz ile tüm dünya için adil ve kalıcı barış diledi.

Son olarak kısa ama anlamlı bu buluşma için teşekkür ederek, gelecekte daha geniş ve hazırlıklı bir ziyaretle kendisini yeniden ağırlama temennisini dile getirdi.

Ardından Patrik Tawadros II. Hazretleri teşekkür konuşması yaparak sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade etti; Mısır’da ve dünya genelinde Kıpti ve Ermeni kardeş kiliseleri arasındaki ilişkilere değindi. Aziz Markos Makamı’ndan selamlar getirdiğini belirterek Patrik Hazretleri’ni Mısır’a davet etti.

HEDİYE MERASİMİ

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.

Patrik Sahak II. Hazretleri, Patrik Tawadros II. Hazretleri’ne el işi ahşap bir vazo takdim etti.

Patrik Tawadros II. Hazretleri ise Patrik Sahak II. Hazretleri’ne bir hatıra madalyası ve Kıpti Kilisesi hakkında İngilizce bir kitap; din adamlarına ise hatıra hediyeleri sundu.

VEDA

Ziyaretin sonunda konuk Ruhani Önder hazır bulunanları takdis etti. Patrik Hazretleri, Patrikhane girişinde konuğuna hayırlı yolculuklar diledi. Böylece Patrik Tawadros II. Hazretleri’nin ziyareti sona erdi.