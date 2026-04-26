Yozgat’ın Kalbindeki O Sesin Sırrı Çözüldü: “Kilise mi?” Sorusuna Net Yanıt!

Yozgat Saat Kulesi 1908’den bu yana çalışıyor. Mekanik sistemin parçası olan çan sesiyle ilgili tartışmalara bakım sorumlusu açıklık getirdi.

Yozgat’ın tam kalbinde yükselen ve 1908 yılında inşa edilen tarihi Saat Kulesi, aradan geçen 118 yıla rağmen hala çalışır durumda.

İkinci Abdülhamid döneminde temelleri atılan ve dönemin Belediye Başkanı Tevfikzade Ahmet Bey tarafından yaptırılan Saat Kulesi hem mimarisi hem de mekanik sistemiyle dikkat çekiyor. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Saat Kulesi, yedi katlı yapısıyla şehrin siluetine damga vuruyor. Her saat başında çalan çan sesi ise Yozgat’ın birçok noktasından duyulur durumda.

1908’den Günümüze Ulaşan Mimari ve Mekanik Miras

Yozgat Saat Kulesi, Osmanlı’nın son dönem mimarisinin sade ama etkileyici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Zemin kat ve çan bölümünün de dahil olduğu yedi katlı Saat Kulesi, dönemin mühendislik anlayışını yansıtıyor. Kulede dört farklı yöne bakan saat bulunuyor ve bu saatler mekanik bir sistemle çalışıyor.

Yozgat’ta bulunan tarihi saat kulesinin çan sesiyle ilgili çıkan dedikodulara, Saat Kulesinin bakımını üstlenen Yozgat’ta faaliyet gösteren Katlan Elektronik’in sahibi Sinan Katlan açıklık getirdi. Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, çanın dini bir sembol değil, saatin mekanik bir parçası olduğunu vurguladı.

Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan Yozgat’ta bulunan tarihi saat kulesinin çan sesi, bazı vatandaşlar arasında tartışma konusu oldu.

Saatin bakım ve onarımını üstlenen saatin bakımını üstlenen Katlan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Katlan, çanın dini bir sembol olmadığını, saatin kendine özgü bir parçası olduğunu belirtti.

Çan, Saatin Kendi Simgesi

Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, saat kulesinin 1908’li yıllarda II. Abdülhamid döneminde Yozgat’a gönderildiğini ifade etti. Saatin Fransız yapımı, mekanik bir saat olduğunu ve çanının buranın bir simgesi haline geldiğini söyledi. Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, “Bu saatin simgesi. Herhangi bir dinle alakası yok. Yani ezan ayrı, çan ayrı. Çan, Hristiyanların simgesi olabilir ama bu saatin kendi simgesi. Öyle söyleyeyim.” dedi.

Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, saat kulesinin çanının saat başı ve saat başını teyit etmek için 12 kez çaldığını belirtti.

“Burası Kilise mi?” Sorusu Şaşırttı

Yaşadığı ilginç bir olayı da paylaşan Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan. “Geçtiğimiz günlerde saat kulesini kurarken bir vatandaşın kendisine ‘Abi, bu saat niye ötüyor? Burası kilise mi?’ diye sorduğunu aktardı. Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, bu soru karşısında şaşırdığını ve “Ne alakası var?” diyerek tepki verdiğini söyledi.

Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, saatin yapıldığı dönemin daha muhafazakar ve İslamiyet’e daha yakın bir dönem olduğunu vurguladı. Bu nedenle çanın herhangi bir dini sembol olarak değil , sadece saatin bir parçası olduğunu dile getiren Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, “Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ezan okunuyor. Yani şimdi ezan ayrı, çan ayrı” ifadelerini kullandı.

Haftalık Bakım ve Yağlama Gerekiyor

Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, tarihi saatin çalışmasının oldukça zahmetli olduğunu anlattı. Saatin haftalık olarak kurulduğunu ve yağlandığını belirten Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, “Haftalık kurulur, pazartesi de yağlanır. Aylıkta genel temizliği yaparız. O dişlerin arası benzinle yıkanır. Tekrar yağlanır. Tıkır tıkır çalışır” şeklinde konuştu.

Saat Kulesinin bakımını üstlenen Katlan, çanın kurulumunun da oldukça zor olduğunu ifade ederek, “Keşke çan çalmasa deseler. Niye de? Çanı daha zor kuruyoruz. Yani içini bir görseniz o ağırlıklarla çalışıyor zaten” şeklinde konuştu.

Muhabir: Sevgi Ay

