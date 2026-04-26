ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԻՆ՝ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ

Պէյրութ, Զալքա, «Ս. Խաչ» հայ կաթողիկէ եկեղեցիին մէջ, Ուրբաթ, 24 Ապրիլ 2026-ին, 1915-ի Հայոց Ցեղասպանութեան 111 ամեակին առիթով՝ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ն.Ա.Գ.Տ.Տ. Ռափայէլ-Պետրոս ԻԱ. Կաթողիկոս-Պատրիարքը հայրապետական Ս. Պատարագը մատուցանեց բազմաթիւ քահանաներու եւ սարկաւագներու առընթերակայութեամբ։
Հանդիսաւոր Աստուածային Զոհին մասնակցեցան Անտիոքի եւ Մերձաւոր Արեւելքի Մարոնիթ Եկեղեցիին Պատրիարքն ու Լիբանանի Կաթողիկէ Պատրիարքներուն եւ Եպիսկոպոսներուն Խորհուրդին Նախագահը՝ Ն.Վ. Կարդինալ Պետրոս Պշարա Ռաի, Անտիոքի եւ Մերձաւոր Արեւելքի Ասորի Կաթողիկէ Եկեղեցիին Պատրիարքը՝ Ն. Ա. Մար Իգնատիոս Յովսէփ Գ. Եունան, իսկ Անտիոքի եւ Մերձաւոր Արեւելքի Ասորի Ուղղափառ Եկեղեցիին Պատրիարքը՝ Ն. Ա. Մար Իգնատիոս Եփրեմ Բ. ներկայացուց Արհի. Եղիա Եպս. Դանիէլ Քուրիէ։
Ներկայ էին նաեւ բազմաթիւ եպիսկոպոսներ, հայրեր, միաբաններ ու մայրապետներ, նախկին նախարարներ, քաղաքական, դիւանագիտական, զինուորական ու լրատուական անձնաւորութիւններ եւ մեծ թիւով հաւատացեալներ։ Ս. Աւետարանի ընթերցումին յաջորդեց Ամենպ. Հոգեւոր Տիրոջ պատգամ-քարոզը:
Եղբայրներ եւ Քոյրեր, այսօր ի՛նչ պիտի ըսեմ, երբ Հայոց Ցեղասպանութեան վերապրող սերունդէն ծնած եմ…։
Ծնած եմ Ցեղասպանութեան որբերէն։
Զրկուած եմ պապերուս ու մեծ մայրերուս գուրգուրանքէն, ինչպէս նաեւ հօրեղբայրներէս ու մօրաքոյրներէս։
Ծնած եմ օտարութեան ու գաղթականութեան մէջ, աղքատութեան ու զրկանքին մէջ։
Ծնած եմ այսպիսի ճակատագրով, որ հետեւանքն է անցեալի պատմութեան ու քաղաքակրթութեան։ Ասիկա ժառանգեցի պատմութենէն ու այն ժամանակի քաղաքակրթութենէն։ Ասիկա է այն, ինչ որ կ’ուզէր չարագործ թշնամին մեր հայ ազգէն։
Այս ամբողջը դիպեցաւ Ս. Յարութեան զատկական ժամանակաշրջանին։
Պատահեցաւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան օրը։
Ասիկա է այն, ինչ որ մարդասպան ոճրագործը հաշուի չէր առած։
Ասիկա է այն, ինչ որ ան մոռցած էր, թէ կեանքի տէրը Աստուած է, եւ մեռելներէն յարութիւն առած Տիրոջ զօրութիւնը մարդը չի կրնար վար առնել։
Ան մոռցած էր հաշուի առնել, թէ ոչ ոք կրնայ կառուցանել կամ կործանել ժողովուրդ մը, որ հաւատացած է Տիրոջ եւ կառչած է անոր անսահման կարողութեան։
1915-ի Հայասպանութեան որբերը վերականգնեցան աւերակներու ընդմէջէն ու կազմեցին իրենց ընտանիքները, կենդրոնացան իրենց կրօնական արժէքներուն, իրենց խորունկ ժառանգութեան եւ իրենց հաստատուն պատկանելիութեան վրայ:
Ոտքի հանեցին հայ ազգը աշխարհի չորս կողմերը՝ աւելի զօրաւոր եւ աւելի խոր, քան նախապէս էր։
Գիտութեան եւ գիւտերու ասպարէզին մէջ, արուեստի, ճարտարագիտութեան մարզերուն մէջ եւ այլ մասնագիտական միջոցներով՝ ծառայութիւններ ընծայեցին իրենց ազգին ու համայն մարդկութեան։
Այո՛, Սիրելիներ, ասօր ի՛նչ խօսիմ ձեզի, երբ կը տեսնեմ ցեղասպանութիւնները մեր շուրջ, այս դարուս մէջ՝ մտքի վերածնունդի եւ արհեստական իմացութեան դարաշրջանին: Կը տեսնենք, թէ ի՛նչպէս հոգեւորականներ՝ արքեպիսկոպոսներ, քահանաներ եւ անմեղ հաւատացեալներ կ’առեւանգուին ու կը սպաննուին արհեստական ժողովրդավարութեան անունով:
Այս իրավիճակին մէջ, չեմ կրնար մոռնալ մեր նահատակը՝ Ս. Իգնատիոս Մալոյեանը, որ կեանքը զոհեց իր Տիրոջ եւ իր ժողովուրդին համար:
Այսօր ի՞նչ պիտի ըսեմ ձեզի, երբ կը տեսնեմ, որ մեր շուրջը ցեղասպանութիւնները կը բազմանան ու կը տարածուին ամբողջ աշխարհին մէջ, եւ ոճրագործը նոյն ոճրագործն է, որ կ’ուզէ վերացնել մարդկային արժէքներն ու սկզբունքները, մարդկային քաղաքակրթութիւնը…։
Ի՞նչ կ’ուզէք ինծմէ լսել այսօր, երբ մեր աչքերով կը տեսնենք, թէ ի՛նչ կը կատարուի մեր շուրջը…։
Անոնք՝ մեր եղբայրներն ու քոյրերը սպաննուեցան եւ կը սպաննուին…։
Անոնք՝ մեր եղբայրներն ու քոյրերը ողջ-ողջ թաղուեցան եւ թաղուին…:
Սականյն, անոնք՝ մեր եղբայրներն ու քոյրերը անմեղներ էին եւ են։
Ներկայի սարսափելի պատկերները կը յիշեցնեն մեզի անցեալին մէջ այն օրերը, որոնցմէ անցան մեր ժողովուրդն ու սիրելիները։
Ուստի, ի՞նչ կը սպասէք մեզմէ, բացի ջանասիրաբար ու լրջօրէն գործելէն՝ ի սպաս խաղաղութեան մեր ընկերութեան մէջ, ինչպէս նաեւ մեր արաբ, հայ, ասորի, յոյն եւ այլ ժողովուրդներու հասարակութիւններուն մէջ, որոնք համտեսեցին հալածանքի, տեղահանութեան, սպանութեան եւ մահուան դառնութիւնը մարդկային ագահ ու վայրագ գիշատիչներու անձնասիրութեան պատճառով…։
Այսօր, Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչումը կը ծառայէ միայն խաղաղութեան համար, որ պիտի շնորհէ մեզի ապրիլ արժանապատուութեամբ եւ աւետարանական սիրով, ինչպէս որ մեզի սորվեցուց մեր յարուցեալ Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս, որ, սակայն, մինչեւ այսօր կը հալածուի տակաւին։
Այո՛, այսօր ալ Յիսուս Քրիստոս դեռ կը հալածուի ու կը սպաննուի Իրեն հաւատացած եղբայրներուն եւ քոյրերուն մէջ:
Բայց անոնք «աւետիսի՝ բարի լուրի» զաւակներն են, որոնց հասցէին յարուցեալ Տէրը կը ձայնէ.«Երանի՜ ձեզի, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն Իմ պատճառովս…: Ցնծացէ՛ք եւ ուրախացէ՛ք, որովհետեւ ձեր վարձատրութիւնե մեծ պիտի ըլլայ երկնքին մէջ» (Մտթ. 5,11-12):
Այսպէս, «հալածանքներով հանդերձ» (Մրկ. 10,30) մեզի խոստացուած են յաղթանակը եւ փայլուն ապագան:
Ուրեմն, եկէ՛ք, Եղբայրնե՜ր եւ Քոյրե՜ր, եկէ՛ք, սիրե՛նք ու զարգացնե՛նք մեր Հայրենիքը՝ Լիբանանը, քաղաքակրթութեան, մարդասիրութեան, հիւրասիրութեան եւ առաքելութեան Լիբանանը:
Եկէ՛ք, միասին աշխատի՛նք խաղաղութեան Դրօշին տակ, յաւերժական մայրիին Դրօշին տակ, որ մնաց անսասան ու հպարտ բոլր դժուարութիւններուն դէմ:
Եկէ՛ք, չարին դէմ պատերազմի՛նք մեր միութեամբ, մեր կարողութիւններով ու դրական գործերով:
Ո՛չ թէ զէնքով, այլ՝ սիրո՛վ եւ խաղաղութեան մեր կամքո՛վ:
Ահա մեր Դրօշը՝ մշտադալար Մայրին, Լիբանանի յուսաբաշխ Մայրին:
Ամէն:
Պէյրութ, 24 Ապրիլ 2026
X ՌԱՖԱՅԷԼ-ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ.
Կաթողիկոս-Պատրիարք
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
Աղբիւր։ armeniancatholic.org
İlk yorum yapan siz olun