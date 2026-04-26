Η Κυριακή των Μυροφόρων στο Φανάρι παρουσία της Α. Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προεξήρχε σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων, 26 Απριλίου 2026, της Πατριαρχικής και Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, που τελέστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, με την συμμετοχή των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου και Αγκύρας κ. Γρηγορίου.

Στην Θεία Λειτουργία παρέστη η Α. Μακαριότης ο Πάπας και Πατριάρχης της Κοπτικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κ. Tawadros II, ο οποίος την παρακολούθησε από το Αντίθρονο του Πατριαρχικού Ναού. Ο Μακαριώτατος επισκέπτεται επισήμως το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνοδευόμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Κουσία και Μιρ κ. Θωμά, και Μααντί, Μπασατίν και Νταρ ελ Σαλάμ κ. Δανιήλ, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο κ. Άγγελο, τον Εξοχ. Δρ. Wael Badawi, Πρέσβυ της Αιγύπτου στην Τουρκία, καθώς και από κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες του.

Ο Μακαριώτατος απήγγειλε αραβικά την Κυριακή προσευχή.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Αλέξιος.

Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Θρόνου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε., ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητών από το εξωτερικό.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Παναγιώτατος προσφώνησε με θερμούς λόγους τον Μακαριώτατο [διαβάστε την ομιλία εδώ], ο οποίος αντιφώνησε στο ίδιο αδελφικό πνευμα.

Αμέσως μετά, οι Πατριαρχικοί χοροί, υπό τον Μουσικολ. Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτη Νεοχωρίτη, έψαλαν τα Πολυχρόνια των δύο Προκαθημένων, οι οποίοι αντήλλαξαν ασπασμό αγάπης και ειρήνης και ευλόγησαν το εκκλησίασμα.

Το μεσημέρι, παρετέθη επίσημο γεύμα στην Πατριαρχική τράπεζα προς τιμήν του Προκαθημένου της Κοπτικής Εκκλησίας.

Αργά το μεσημέρι, ο Παναγιώτατος με τη συνοδεία του μετέβη στην Ι. Μονή Βαλουκλή, όπου προσκύνησε στο αρχαίο Αγίασμα και, σύμφωνα με την παράδοση, πρόσθεσε λάδι στην ακοίμητη κανδήλα του για να μη σβήσει ποτέ, στη συνέχεια δε τέλεσε Τρισάγιο στον Τάφο του αοιδίμου προκατόχου του, Πατριάρχου Δημητρίου, μνημονεύοντας όλους τους Πατριάρχες, Ιεράρχες και Μ. Ευεργέτες του Γένους που αναπαύονται στον αυλόγυρό της. Αμέσως μετά, μετέβη στο παρακείμενο Β΄ Κοιμητήριο της Μονής όπου τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, «των πατέρων και αδελφών ημών, ων τα ονόματα Κύριος γιγνώσκει».

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

