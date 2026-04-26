Επίσημη υποδοχή του Μακ. Πάπα και Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας Tawadros II στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Την Δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό ακολούθησε εγκάρδια συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Επίσημη επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποιεί η Α. Μακαριότης ο Πάπας και Πατριάρχης της Κοπτικής Εκκλησίας κ. Tawadros II, ο οποίος αφίχθη στο Φανάρι, με την τιμία συνοδεία του, το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Απριλίου 2026.

Κατά την άφιξη του Προκαθημένου της Κοπτικής Εκκλησίας στα προπύλαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον υποδέχθηκαν κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής με επί κεφαλής τον Πρωτοσυγκελλεύοντα Σεβ. Μητροπολίτη Αγκύρας κ. Γρηγόριο, ενώ οι καμπάνες ηχούσαν πανηγυρικά.

Στον Νάρθηκα του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού ανέμενε και καλωσόρισε τον Μακαριώτατο ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διαχριστιανικών και Διαθρησκειακών Διαλόγων, ο οποίος χοροστάτησε στην Δοξολογία που τελέστηκε προς τιμήν του Προκαθημένου της Κοπτικής Εκκλησίας.

Μετά το τέλος της Δοξολογίας ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο, ανήλθε στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου τον υποδέχθηκε, κατά την τάξη, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, παρουσία Ιεραρχών του Θρόνου και των μελών της Αντιπροσωπείας της Κοπτικής Εκκλησίας.

Ο Παναγιώτατος προσφώνησε εγκαρδίως τον Μακαριώτατο, ο οποίος αντιφώνησε το ίδιο θερμά. [Διαβάστε εδώ την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου και εδώ την ομιλία του Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας]

Ακολούθησε κατ᾽ ιδίαν σύντομη συνάντηση των δύο Προκαθημένων στο Πατριαρχικό Γραφείο.

Τον Μακαριώτατο συνοδεύουν οι Σεβ. Μητροπολίτες Κουσία και Μιρ κ. Θωμάς, και Μααντί, Μπασατίν και Νταρ ελ Σαλάμ κ. Δανιήλ, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Άγγελος, ο Εξοχ. Δρ. Wael Badawi, Πρέσβυς της Αιγύπτου στην Τουρκία, ο Εντιμ. κ. Hatim Elalfy, Γενικός Πρόξενος στην Πόλη, καθώς και κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες του.

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

