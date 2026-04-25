Mahkemelik Olan Korku Filmi İsim Değiştirdi: “Yetimhane Sahipsiz Cinler” Vizyona Giriyor

Geçtiğimiz yıl Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı’nın açtığı dava sonucunda gösterimi durdurulan yerli korku filmi, hukuki engelleri aşarak geri dönüyor. İsim ve içerik değişikliğine giden yapım, “Yetimhane Sahipsiz Cinler” adıyla 1 Mayıs 2026’da sinemaseverlerle buluşacak.

İSTANBUL – Türk sinemasında son dönemin en tartışmalı yapımlarından biri olan ve geçtiğimiz yıl mahkeme kararıyla vizyona girmesi engellenen korku filminin akıbeti belli oldu. Başlangıçta “Rum Yetimhanesi” adıyla duyurulan ancak Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı’nın itirazları sonucu davalık olan film, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından isim değiştirdi. Yapım, “Yetimhane Sahipsiz Cinler” adıyla 1 Mayıs 2026 tarihinde beyazperdede yerini alacak.

Daha Önce Ne Olmuştu?

Yapımcılığını Mert Ozan Düzün’ün üstlendiği filmin, ilk etapta 18 Nisan 2025 tarihinde vizyona girmesi planlanmıştı. Ancak Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı, filmin manevi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçmiş; 11 Nisan 2025’te Avukat Filiz Tolgay Kılıç aracılığıyla İstanbul 31. Asliye Hukuk ve İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemelerinde açılan davalar neticesinde filmin gösterimi durdurulmuştu.

Vakıftan “Gerçekler Çarpıtılıyor” İsyanı

O dönem kamuoyunda geniş yankı bulan krizin temelinde, filmin tanıtımında kullanılan ögeler yatıyordu. Vakıf Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Vasil Karakaş, filmin “Rum Yetimhanesinin Gerçek Hikâyesi” sloganıyla pazarlanmasına sert tepki göstermişti.

Karakaş o dönem yaptığı açıklamada, “Filmde yetimhanede çocukların öldürüldüğü ve yangın çıktığı gibi asılsız olaylar yer alıyor. Ayrıca dinimizin sembolü olan Kutsal Haç, afişte ‘T’ harfiyle uygunsuz bir şekilde kullanılarak istismar ediliyor. Bu, hem vakfımızı hem de İstanbul’daki Rum cemaatini hedef gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı. Vakıf yönetimi, tarihi bir kurum üzerinden korku filmi aracılığıyla yanlış algı yaratılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Aylar süren yargı sürecinin ardından yapım ekibinin filmde bazı içerik revizyonlarına gittiği ve ismini değiştirdiği anlaşıldı. Mahkeme sürecinin tam olarak nasıl sonuçlandığı ve filmde ne gibi değişikliklerin yapıldığı ise vizyon tarihiyle birlikte netlik kazanacak.

Yetimhanenin Karanlık Sırları Seyirciyle Buluşuyor

Yeni adıyla “Yetimhane Sahipsiz Cinler”, 1 saat 22 dakikalık süresiyle yerli korku sevenlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Yönetmen koltuğunda Cem Kaymakçı ve Anastasiya Budakva’nın oturduğu filmin başrollerini ise Tayfun Sav, Murat Tavlı ve Ayşe Baçkır paylaşıyor.

Filmin Konusu:

Film, annesinin ölümünün ardından karanlık geçmişini araştırmak üzere Büyükada’daki eski yetimhaneye giden Nergis’in tüyler ürperten hikâyesini konu alıyor.

Nergis, uzun süredir görüşmediği annesinin vefat haberini aldıktan sonra hastaneden annesinin eşyalarını teslim alır. Eşyaların arasından çıkan bir mektup ve eski bir fotoğraf, Nergis’e daha önce varlığından dahi haberdar olmadığı bir kardeşi olduğunu gösterir.

Gerçeğin peşine düşen genç kadın, annesinin yıllar önce yetimhanede öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken gizemli bir şekilde kaybolduğunu öğrenir. Kayıp kardeşinin izini sürmek umuduyla yetimhaneye adım atan Nergis, araştırmaları derinleştikçe kendini karanlık koridorların ve korkunç paranormal olayların ortasında bulur. Yetimhanenin geçmişteki sakinlerinin hayaletleriyle yüzleşen ve adanın karanlık güçler tarafından kuşatıldığını fark eden Nergis için kaçmak, artık sandığı kadar kolay olmayacaktır.

1 Mayıs'ta tüm sinemalarda!

