Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 24 Nisan taziye mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Ermeni toplumuna hitaben 24 Nisan 1915’in 111’inci yıldönümünde taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti’ni bu acıları unutmadan, ama bunlarla baş etmesini bilerek kurmayı başardık. Bu düşüncelerle, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları paylaştığımı tekrarlıyor, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını bir kez daha saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

2012 yılından beridir her 24 Nisan’da taziye mesajı yayınlayan Erdoğan’ın bu yılki mesajı, Altımermer Surp Hagop Kilisesi’ndeki “Kutsal Şehitleri Anma Ayini”nde, Patrik Vekili Kıdemli Peder Kirkor Damadyan tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan,

Ermeni Toplumunun Kıymetli Mensupları,

Değerli Vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına bir kez daha taziyelerimi iletiyorum.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde işgal, çatışma, isyan, çete hareketleri, tedhiş eylemleri ve salgın hastalık gibi sair nedenlerle hayatlarını kaybedenler, Balkanlar, Kafkaslar ve Arap yarımadasındaki topraklarından sürülenler, Anadolu’nun dört bir köşesinde evlerine ateş düşen tüm Osmanlı halkları derin acılar çekmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında beşerî hayatın her alanında var olmuş ve değerli katkılarda bulunmuş Osmanlı vatandaşı Ermeniler arasında da ne yazık ki büyük acılar yaşayanlar olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’ni bu acıları unutmadan, ama bunlarla baş etmesini bilerek kurmayı başardık.

Huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için, etnik ve dini kimliğine bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla, dostlarımızla birlikte çalışıyor, mücadele ediyoruz.

Gelecek nesillere kötü hatıraları değil, doğruları vicdan diliyle buluşturduğumuz bir geleceği miras bırakmanın gayreti içindeyiz.

Tarihten husumet çıkarmak isteyenlere karşı en güzel cevabı, ideolojik kalıplara hapsolmaksızın barış, empati ve diyalog dilini üstün tutan, çatışmayı değil, uzlaşıyı temel alan bir yaklaşımla veriyoruz.

86 milyon olarak, istikbalimizi ve torunlarımıza bırakacağımız mirasımızı birlikte inşa edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları paylaştığımı tekrarlıyor, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını bir kez daha saygıyla yâd ediyorum.”

