Ankara’da yine 24 Nisan kararsızlığı: Erdoğan, “Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini”; MSB, “Ermenilerin katlettiği masum Türkler”i andı

Erdoğan, 24 Nisan için Ermeni toplumuna hitaben, “Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına bir kez daha taziyelerimi iletiyorum” ifadelerinin yer aldığı taziye mesajı paylaşırken; Milli Savunma Bakanlığı da “1915 olaylarında Ermeniler tarafından acımasızca katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmetle yâd ediyoruz” tweeti attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanlığı, 1915’teki Ermeni Tehciri’nin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan’ın 111’inci yıldönümüyle ilgili farkı yönde açıklamalar yaptı.

MSB: “Ermenilerin katlettiği masum Türkleri rahmetle yad ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı’nın X hesabından, “1915 olaylarında Ermeniler tarafından acımasızca katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmetle yâd ediyoruz” mesajı paylaşıldı.

Erdoğan: “Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2012 yılından bu yana her yıl olduğu gibi 24 Nisan için Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türkiye Ermeni toplumuna hitaben taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan’ın, Altımermer Surp Hagop Kilisesi’ndeki “Kutsal Şehitleri Anma Ayini”nde Patrik Vekili Kıdemli Peder Kirkor Damadyan tarafından okunan mesajı şöyle:

“Türkiye Ermenileri Patriği sayın Sahak Maşalyan, Ermeni Toplumunun kıymetli mensupları, değerli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına bir kez daha taziyelerimi iletiyorum.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde işgal, çatışma, isyan, çete hareketleri, tedhiş eylemleri ve salgın hastalık gibi sair nedenlerle hayatlarını kaybedenler, Balkanlar, Kafkaslar ve Arap yarımadasındaki topraklarından sürülenler, Anadolu’nun dört bir köşesinde evlerine ateş düşen tüm Osmanlı halkları derin acılar çekmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında beşerî hayatın her alanında var olmuş ve değerli katkılarda bulunmuş Osmanlı vatandaşı Ermeniler arasında da ne yazık ki büyük acılar yaşayanlar olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’ni bu acıları unutmadan, ama bunlarla baş etmesini bilerek kurmayı başardık. Huzur, barış ve kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için, etnik ve dini kimliğine bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla, dostlarımızla birlikte çalışıyor, mücadele ediyoruz.

Gelecek nesillere kötü hatıraları değil, doğruları vicdan diliyle buluşturduğumuz bir geleceği miras bırakmanın gayreti içindeyiz. Tarihten husumet çıkarmak isteyenlere karşı en güzel cevabı, ideolojik kalıplara hapsolmaksızın barış, empati ve diyalog dilini üstün tutan, çatışmayı değil, uzlaşıyı temel alan bir yaklaşımla veriyoruz. 86 milyon olarak, istikbalimizi ve torunlarımıza bırakacağımız mirasımızı birlikte inşa edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları paylaştığımı tekrarlıyor, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını bir kez daha saygıyla yâd ediyorum.”

Geçen yıl da Erdoğan ve MSB farklı mesajlar paylaşmıştı

Erdoğan, geçen yıl 24 Nisan’da da Ermeni toplumuna “acıları yüreğimizde hissediyoruz” ifadesine yer verdiği mesaj paylaşırken, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yine “1915 olaylarında Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmetle yad ediyoruz” mesajı paylaşılmıştı.

Erdoğan başka, MSB başka…



Erdoğan 1915 için Patrikhane'ye "acıları yüreğimizde hissediyoruz" taziyesi yolladı



MSB Sözcüsü "1915 olaylarında Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmetle yad ediyoruz" dedi



