Lübnanlı psikopos, İsrail’in parçaladığı İsa heykeli için özrünün, işlediği ihlalleri değiştirmediğini söyledi

Rum Ortodoks Piskoposu Elias Kfoury, İsrail’in, askerlerinin parçaladığı Hazreti İsa’yı simgeleyen heykelle ilgili özür dilemesinin işlediği ihlallerin gerçekliğini değiştirmediğini belirtti.

Wassim Samih Seifeddine, Muhammed Semiz

Lübnan’ın güneyinde sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin Hazreti İsa’yı simgeleyen heykeli parçalaması sonrası Hristiyan aleminden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Lübnan’ın güneyindeki Sur, Sayda ve çevresindeki bölgelerden sorumlu Rum Ortodoks Piskoposu Elias Kfoury, AA muhabirine İsrail ordusunun uzun zamandır süregelen “ihlal geçmişi” göz önüne alındığında, Lübnan’daki dini mekanları hedef alan saldırılarının “şaşırtıcı olmadığını” belirtti.

İsrail’in daha önce de Hristiyan inancının kutsallarına yönelik ihlalleri olduğunu kaydeden Kfoury, “İsrail’in İsa heykelinin parçalanması olayıyla ilgili dilediği özür, yaptığı ihlallerin gerçekliğinden hiçbir şeyi değiştirmiyor.” dedi.

“İki yıl önce Deyr Mimas köyündeki Ortodoks kilisesine giren İsrail askerleri, kiliseyi tahrip etmekle kalmayıp Hristiyan ayinleriyle alay etmek için iki erkek asker arasında sahte bir düğün töreni düzenlediler.” diyen Psikopos, son heykel parçalama olayının İsrail ordusunun Hristiyan inancının kutsallarına yönelik ihlal zincirinin son halkası olduğunu vurguladı.

“İsrail ordusu bir savunma ordusu değil bir saldırı ordusudur”

İsrail ordusunun resmi adı olan “İsrail Savunma Kuvvetleri”nin (IDF) değişmesi gerektiğini söyleyen Kfoury şunları kaydetti:

“İsrail bir savunma ordusu değil bir saldırı ordusudur. Ne insana ne taşa ne kutsala ne de onura değer veriyorlar. Bu yüzden yaptıkları artık bizi şaşırtmıyor.”

Kfoury, İsrail’i destekleyen ve özellikle kendini “inançlı” olarak tanımlayan ülkelere “kutsal mekanlara, insan onuruna saygı gösterilmesi ve sivillerin savaşın yıkımından korunması için İsrail’e gerçek bir baskı uygulanması” çağrısında bulundu.

“Belirli bir dini gruba hitap etmiyoruz; farklı inançlardan Allah’a inananlara hitap ediyoruz, ister Hristiyan ister Müslüman olsun aynı acıları paylaşıyorlar.” diyen Kfoury uluslararası hukukun etkisiz kalmasını eleştirdi.

Ne ilahi ne de dünyevi öğretilere saygı duyuluyor

Lübnanlı psikopos, İsrail’in çatışmalar sırasında sivillerin korunmasını zorunlu kılan 4. Cenevre Sözleşmesi’ni hiçbir zaman uygulamadığını söyleyerek şunları kaydetti:

“İsrail’in sözlüğünde uluslararası veya insancıl hukuk diye bir şey yok ne ilahi ne de dünyevi öğretilere saygı duyuluyor.”

Uluslararası kuruluşların insan haklarının korunması konusunda sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Kfoury, “Lübnanlı siviller söz konusu olduğunda insan hakları nerede?” diyerek sitemde bulundu.

Lübnan’ın güneyinde sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, bir İsrail askerinin Hazreti İsa’yı simgeleyen heykeli baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı büyük tepki çekmişti.​​​​​​​

AA