İsa heykeli krizi büyüdü: ABD’li Senatör, Netanyahu’yu hedef aldı

ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde İsrail askerinin Hazreti İsa’yı simgeleyen heykeli parçalamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu harekete geçmeye çağırdı.

Demokrat Parti Senatörü Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli askerin heykeli parçalamasına tepki gösterdi.

Hazreti İsa’yı simgeleyen heykelin tahrip edilmesine üzüldüğünü belirten Netanyahu’nun samimiyetini sorgulayan Van Hollen, daha önce de benzer olayların yaşandığını hatırlattı.

Van Hollen, “Netanyahu, Lübnan’da bir İsrail Savunma Kuvvetleri askerinin haçı tahrip etmesine dair görüntülerden üzüldüğünü söylüyor. Ancak Hristiyanlara yönelik saldırıları gerçekten önemseseydi, Batı Şeria’daki yerleşimcilerin onlara karşı uyguladığı yaygın şiddete ve Kudüs’teki tacizlere son verirdi” ifadelerini kullandı.

ABD’li Senatör, “Üzülmek yeterli değil, bir şeyler yapın” diye ekledi.

Videolu paylaşımında İsrailli askerin Hazret İsa heykeline balyozla saldırdığı anı gösteren fotoğrafa yer veren Van Hollen, Kudüs ve çevresinde de Hristiyanların sürekli bir şekilde Hristiyan toplumuna baskı uyguladığını, Ağustos 2025’te bölgeye yaptığı ziyarette buna bizzat şahit olduğunu söyledi.

Lübnan’ın güneyindeki Deyr Seyran beldesinde 19 Nisan’da, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu olay için özür dilerken Hazreti İsa heykelini tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve 30 gün askeri gözaltına alındığı açıklanmıştı.

