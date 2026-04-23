Η πανήγυρις του Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού στο Φανάρι

Ο Παναγιώτατος χειροθέτησε στο οφφίκιο του Άρχοντος Λαοσυνάκτη της Μ.τ.Χ.Ε. τον Εντιμολ. κ. Γεώργιο Παπαλιάρη

Σε Αναστάσιμη ατμόσφαιρα πανηγύρισε την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός τον έφορο και προστάτη του, Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο.

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος στην Τρισαρχιερατική θεία λειτουργία, της οποίας προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας, και συμμετείχαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Προύσης κ. Ιωακείμ και Σελευκείας κ. Θεόδωρος.

Κατά τη διάρκειά της τελέστηκε η ειθισμένη αρτοκλασία υπέρ των εν Αμερική, αλλά και όλων των ανά την οικουμένη προσφιλών τέκνων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Μετά την Απόλυση, ο Παναγιώτατος απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Λαοσυνάκτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας στον Εντιμολ. κ. Γεώργιο Παπαλιάρη, δυναμικό στέλεχος της Ομογενείας και Πρόεδρο της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καθώς και του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ).

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος συνεχάρη το νέο Άρχοντα και επεσήμανε ότι η Εκκλησία τιμά με εκκλησιαστικά οφφίκια πρόσωπα τα οποία διακρίνονται στην Κοινωνία για τα καλά τους έργα, για το ενδιαφέρον και τους κόπους τους υπέρ του κοινού αγαθού, για την συμπαράσταση τους προς όλους όσοι έχουν ανάγκη και δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως, αλλά και για την ανιδιοτελή προσφορά τους προς τους θεσμούς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την νεολαία και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. “Ενδεικτικώς επιλέγονταί τινες, αλλ’ η Εκκλησία τιμά και ευλογεί τον κόπον και την συμβολήν όλων των ανιδιοτελώς εργαζομένων και προσφερόντων το δίλεπτον ή τον οβολόν των”, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε:

“Εσένα, Εντιμότατε και αγαπητέ κ. Παπαλιάρη, σε κατατάσσομεν σήμερα εις την χορείαν των οφφικιαλίων μας διότι πράγματι προσέφερες και προσφέρεις πολλά εργαζόμενος ακούραστα και ακατάπαυστα. Ως Πρόεδρος της Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, ως Πρόεδρος της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου με ευεργετικήν προέκτασιν εις τον χώρον της Παιδείας της Ομογενείας, ως άρτι επανεκλεγείς Πρόεδρος του Συνδέσμου υποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων· θα ελέγαμε, ότι «η χάρις σου» φθάνει και μέχρι της ταπεινής γενετείρας ημών νήσου Ίμβρου, όπου είναι αισθητή η υποδειγματική παρουσία και συμβολή σου εις την ανασυγκρότησιν της ομογενούς κοινωνίας της. Σε ευχαριστούμεν δι’ όλα αυτά και αναγνωρίζουμε και επαινούμε την από μέρους σου διάθεσιν προσφοράς παντού όπου υπάρχει ανάγκη: εις την ενίσχυσιν όχι ευπόρων Ρωμαίηκων οικογενειών κατά τας παραμονάς των μεγάλων εορτών μας Χριστουγέννων και Πάσχα, οπότε κάνεις μίαν εκστρατείαν αγάπης, εις την φιλοξενίαν μαθητών και φοιτητών που έρχονται διά μικρότερον η μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα από την Ελλάδα ή από την Ίμβρον· εις συγκεκριμένας ανάγκας της Μητρός Εκκλησίας, όπως ήτο η ανακαίνισις της Πατριαρχικής Μαρασλείου Αστικής Σχολής, της αποτελούσης ήδη πολύτιμον χώρον μερικών δραστηριοτήτων του γειτονικού Πατριαρχικού Οίκου.

Δι’ όλα αυτά τα καλά έργα σου, αγαπητέ Άρχων, τα οποία αφορούν εις την διακονίαν του λαού του Θεού, επελέξαμεν διά σε τον τίτλον του Λαοσυνάκτου. Περικεκοσμημένος με αυτό το οφφίκιον πεποίθαμεν ότι με περισσότερον ζήλον και ενθουσιασμόν και αποτελεσματικότητα θα συνεχίσης τα κοινωφελή έργα σου «ανέγκλητος ων» (βλ. Α’ Τιμ. γ´, 10) και θα «δοξάζης την διακονίαν σου» (βλ. Ρωμ. ια´, 13), όπως λέγει η προς Ρωμαίους επιστολή.”

Ο Παναγιώτατος είπε ότι από σήμερα ο νέος Άρχων θα αποτελεί μέλος της Αδελφότητος Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου “Παναγία η Παμμακάριστος”, και ολοκληρώνοντας την ομιλία του σημείωσε εμφατικά:

“Άρχων, η αφρικανική σοφία λέγει: «Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, τότε πήγαινε μαζί με κάποιον άλλον». Εσύ εχάραξες την πορείαν σου όχι με ένα αλλά με πολλούς άλλους – με όλους, δι’ αυτό και όλοι σε αγαπούν και σε εκτιμούν και πολλοί και σε ευγνωμονούν. Και επειδή έχεις αυτό το συλλογικόν και κοινοτικόν πνεύμα, πηγαίνεις και μακριά, βλέπεις μακριά, κατά το αφρικανικόν λόγιον. «Ο Κύριος του έργου» να είναι μαζί σου και να ευλογή δαψιλώς τα έργα των χειρών σου. Άξιος!”

Ο νέος Άρχων, στην αντιφώνησή του, εμφανώς συγκινημένος εξέφρασε τις υιικές ευχαριστίες του προς τον Παναγιώτατο για την μεγάλη τιμή που επεφύλαξε προς το πρόσωπό του.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης διένειμε στο εκκλησίασμα κόκκινα πασχαλινά αυγά.

Εκκλησιάστηκαν οι Αρχιερείς Σεβ. Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Γέρων Πριγκηποννήσων κ .Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος και Αγκύρας κ. Γρηγόριος και Θεοφιλ. Αλικαρνασσού κ. Αδριανός και Τράλλεων κ. Βενιαμίν, κληρικοί, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη, Άρχοντες Οφφικιάλιοι με επί κεφαλής τον Εντιμολ. Άρχοντα Διδάσκαλο του Γένους κ. Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή, Διευθυντή του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου, εκ προσώπου του Δ.Σ. της Αδελφότητας Οφφικιαλίων “Παναγία η Παμμακάριστος”, κοινοτικοί παράγοντες, και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητών από το εξωτερικό.

__________

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

https://ec-patr.org/23/04/17/09/i-panigyris-toy-panseptoy-patriarchik-6/