24 Nisan anmasına bu yıl da valilik engeli

24 Nisan Anma Platformu’nun, 1915’in yıldönümünde Kadıköy’de yapmak istediği anma için İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuru reddedildi. Platform, yasağın demokratik hak ihlali olduğunu belirterek karardan vazgeçilmesini istedi.

24 Nisan Anma Platformu’nun, Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünde Kadıköy Süreyya Operası önünde düzenlemek istediği anma etkinliğine İstanbul Valiliği bu yıl da izin vermedi.

Platform, 24 Nisan Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirilmesi planlanan 24 Nisan 1915’i anma toplantısı için valiliğe başvuruda bulunmuştu. Ancak önceki dört yılda olduğu gibi bu yılki başvuru da reddedildi.

Agos’un aktardığına göre platform, bir açıklama yaparak 24 Nisan anmasının “demokratik bir hak” olduğunu belirtti. 2010’dan pandemi dönemine kadar başta İstanbul olmak üzere birçok kentte anmaların düzenli olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı.

COVID-19 pandemisiyle birlikte anmaların yasaklanmaya başladığı ifade eden platform açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“24 Nisan anması demokratik bir haktır…

2010 yılından pandemiye kadar başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde gerçekleştirdiğimiz 24 Nisan anmaları pandeminin başlamasıyla birlikte yasaklanmaya başladı.

Bu yıl da İstanbul Valiliği’ne soykırım anmasıyla ilgili dilekçemizi sunduk ve 1915’te yaşamını yitirenlerin yasını tuttuğumuz ve yüzleşme çağrılarını dile getirdiğimiz anma etkinliğinin organizasyonu için çalışmalara başladık.

Valilik bu yıl da anma etkinliğimizi yasakladı. Biz ısrar etmekten vazgeçmeyeceğiz. Dört beş sene öncesine kadar meydanlarda gerçekleşen anmaların hiçbir açıklama yapılmadan yasaklanmaya başlamasının hiçbir izahı yok.

24 Nisan anmaları hem katledilen yüz binlerce insana duyduğumuz saygının, ailelerinden, arkadaşlarından, işlerinden, çevrelerinden kopartılıp alınarak öldürülenleri unutmadığımızı göstermenin bir alanı; hem de bugüne, yaşayanlara verdiğimiz bir mesajdır.

Demokrasinin gelişmesinde, bir arada yaşama kültürünün şekillenmesinde, şiddetin ve nefret söyleminin geriletilmesinde en önemli adım, 24 Nisan’da kaybettiklerimizi, insanları, canlıları, kültürü, gelenekleri hatırlatmak; unutmadığımızı göstermek ve yüzleşmektir. Anmanın yasaklanmasını protesto ediyor ve karar vericilere tutumlarını gözden geçirmelerini çağrısını yapıyoruz.”

24 Nisan anmaları, 2010-2019 yılları arasında kesintisiz biçimde düzenlenmişti. İlk yıllarda Taksim Meydanı’nda yapılan anmalar, sonraki yıllarda Tünel Meydanı’na, ardından da Şişhane’ye taşınmıştı. Pandemiyle birlikte meydanlardaki anmalar durmuş, sonrasında ise etkinliklere yeniden izin verilmemişti.

İstanbul’daki Ermeni toplumundan 2 bin 234 kişinin 24 Nisan 1915’te tutuklanarak tehcir edilmesi soykırımın başlangıç günü olarak kabul edilmektedir.

