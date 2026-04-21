Scorsese’nin Papa Francis filmi ‘Aldeas’ ölüm yıl dönümünde Vatikan’da gösterildi



By David Mouriquand

Vatikan, Papa Franciscus’un kamera karşısındaki son röportajını içeren ‘Aldeas’ filmini gösterecek. Gala, ölümünün birinci yıl dönümünde yapılacak.

Aldeas, Papa Francis’in Son Düşü merhum Papa’nın ölümünün birinci yıldönümünü anma etkinlikleri kapsamında bugün Vatikan’da dünya prömiyerini yapacak.

Martin Scorsese’nin yürütücülüğünü üstlendiği bu kültürel proje, Papa Francis’in ölümünden kısa süre önce kaydedilen, kamera karşısındaki son tanıklığını içeriyor.

İtalya, Endonezya, Gambiya ve Vatikan Şehri’nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerde çekilen Aldeas, Papa Francis tarafından kurulan küresel eğitim hareketi Scholas Occurrentes’in düzenlediği, Vatikan’daki sınırlı katılımlı özel bir gösterimle tanıtılacak.

Papa Francis, Aldeas‘ın genel sorumluluğunu Scorsese’ye emanet etti; merhum Papa projeyi, “insan yaşamının köklerine inen: sosyalliğimize, çatışmalarımıza ve hayat yolculuğunun özüne dokunan, olağanüstü şiirsel ve derinlemesine dönüştürücü bir çalışma” olarak nitelendirmişti.

Papa Francis’in ölümünden bir yıl sonra konuşan Scorsese, “Papa Francis, buluşma kültürünü gerçeğe dönüştürmede sinemanın temel bir rol oynayacağını anlamıştı” dedi.

Scorsese, “Bu film Kutsal Baba’ya bir saygı duruşu” diye ekledi. “Hem görevinin ruhunu hem de daha insani bir kültür inşa etme hayalini ete kemiğe büründürerek onun anısını yaşatıyor. Tarihin bu anında bunun sadece bir hayal değil, bir zorunluluk olduğuna inanıyorum.”

Aldeas‘ın prömiyeri, Papa Leo XIV ile Donald Trump arasındaki gerilimin gölgesinde gerçekleşiyor.

Papa, Trump’ın (İran’a atıfla) “bütün bir medeniyet ölecek” tehdidini “gerçekten kabul edilemez” olarak nitelendirdikten sonra, Trump ilk ABD doğumlu Papa için “Suç konusunda ZAYIF ve dış politikada berbat” diye yazdı. Trump, bu sözleri için özür dilemeyi reddediyor.

Trump ayrıca kendisini İsa olarak gösteren, son derece tartışmalı bir yapay zekâ görselinide paylaştı; gelen sert tepkiler üzerine bu görseli kaldırdı.

Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı ve Katolikliğe sonradan geçmiş bir isim olan JD Vance de yorumsuz kalamadı ve Papa’nın “ilahiyatla ilgili konularda konuşurken dikkatli olması gerektiğini” öne sürdü.

Papa Leo XIV ise İran savaşı hakkında Trump’la tartışmanın “hiçbir şekilde çıkarına olmadığını” söyledi.

Aldeas, Papa Francis’in Son Düşü, Clare Tavernor ve Johnny Shipley imzasını taşıyor; yapımcılığını Aldeas Scholas Films, Sikelia Productions ve Massive Owl Productions ile ortaklaşa üstleniyor. Filmin satışlarını LBI Entertainment ve Double Agent yürütüyor; elde edilecek tüm gelirler Aldeas girişimine yeniden yatırılacak.





Bu haber metni yapay zeka yardımıyla Türkçeye çevrildi ve orijinal olarak şu dilde yayınlandı: İngilizce.



https://tr.euronews.com/kultur/2026/04/21/scorsesenin-papa-francis-filmi-aldeas-olum-yil-donumunde-vatikanda-gosterildi?utm_source=Bundle&utm_campaign=feeds_all-themes&utm_medium=referral&utm_source=Bundle&utm_campaign=feeds_all-themes&utm_medium=referral