Papa ile kavga eden Trump Oval Ofis’te İncil okuyacak

SON günlerde Papa 14’üncü Leo ile söz düellosuna girerek ve sosyal medyada kendisini Hz. İsa gibi resmeden bir görsel paylaşarak muhafazakâr Hıristiyan çevrelerin tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te İncil okuyacak.

“Amerika İncil Okuyor” isimli etkinlik kapsamında yarın akşam yapılacak yayında Trump’ın, İncil’in 2. Tarihler 7:11-22 bölümünden bir pasajı, özellikle de “Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım” ayetini okuyacağı belirtiliyor. Evanjelist çevrelerin Trump’ın 2016 seçimi sonrası dile getirdiği ayetin, 6 Ocak 2021’deki Kongre Baskını sırasında “Cowboys for Trump” isimli Trump yanlısı grubun kurucusu Couy Griffin tarafından da kalabalığa okunduğu aktarıldı.

DİNİ REFERANSLAR TARTIŞMA YARATIYOR

Etkinliği organize eden Christians Engaged grubunun başkanı Bunni Pounds, bu bölümün özellikle Trump için ayrıldığını söyledi. Etkinliğe Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles gibi üst düzey isimlerin de katılması planlanıyor. Öte yandan resmi hesaplardan İncil ayetlerinin paylaşılması, federal kurumlarda dua etkinlikleri düzenlenmesi ve Savunma Bakanı Pete Hegseth başta olmak üzere üst düzey isimlerin politik adımları dini referanslarla açıklama çabası, Trump yönetiminin din ve devlet arasındaki sınırı aşındırdığı tartışmalarına yol açıyor.

Hürriyet Gazetesi