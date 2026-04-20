Mıgırdiç Margosyan Hatıra Evi Diyarbakır’da açıldı

Mıgırdiç Margosyan Hatıra Evi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi avlusunda Margosyan ailesinin yolladığı Mıgırdiç Margosyan’a ait özel eşyalar ve Aras Yayıncılık’tan gelen Margosyan kitaplarının teşhir düzeniyle, kentin seçkin temsiliyetinin katılımıyla 19 Nisan Pazar günü açıldı.

Şehmus Diken

Bir Diyarbakır Tanıtma Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) projesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı partnerliğiyle gerçekleşti.

Hatıra evinin açılışında; Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Serra Bucak, Ermeni patrik vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Surp Giragos Mütevellisinden Gafur Ohanyan ve DİTAV Diyarbakır Başkanı Şeyhmus Diken konuştu.

İlk olarak konuşan Eşbaşkan Serra Bucak, Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin anın duygusal ve önemli olduğuna dikkat çekerek, Margosyan’ı kendi evinde yeniden karşılamanın anlamına değindi. Bucak, “Bizim için kıymetli, duygusal ve önemli bir an. Niye diyecek olursanız, biz büyük yazar Mıgırdiç Margosyan’ı evinde ağırlıyoruz bugün. Sevdikleriyle, onu okuyan genç arkadaşlarla, Ermeni halkıyla, Kürt halkıyla, Süryani halkıyla biz Mıgırdiç Margosyan’a bugün yeniden bir daha ‘merhaba’ diyoruz bu küçük mekânda. Belki mekân küçük ama bu kilise onun evi. Çok badireler atlatmış bir mekân ne yazık ki” dedi.

Daha sonra söz alan Başepiskopos Aram Ateşyan, Mıgırdiç Margosyan’ın Surp Haç Tıbrevank Ermeni Okulu’nda hocası olduğunu ve kendisiyle anılarını anlattı.

Surp Giragos Kilisesi adına konuşan Ohannes Gaffur Ohanyan ise Mıgırdiç Margosyan’ın Diyarbakır davetlerine her zaman öncelik tanıdığından ve kilisenin yeniden ayağa kaldırılması için verdiği emekleri anlattı.

Hatıra Evi’nin son konuşmacısı yazar ve DİTAV Başkanı Şeyhmus Diken, projeyi nasıl hazırlayıp ön çalışmaları yaparak Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğunu, bugün bu aşamaya gelmesinin geçmişini anlattı. Mekânın sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması için ellerinde Mıgırdiç Margosyan hatırasına dair obje olanların katkısını istedi.

Şeyhmus Diken ayrıca Mıgırdiç Margosyan’ın eşi Selma Margosyan’ın kendisine yolladığı teşekkür mesajını okuyarak konuklarla paylaştı.

Daha sonra Mıgırdiç Margosyan Hatıra Evi’nin kurdelasının kesilmesi ardından konuklarca gezildi.

