Diyarbakır’da çok kültürlü hafızaya vurgu: Margosyan Hatıra Evi kapılarını açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yazar Mıgırdiç Margosyan anısına hayata geçirilen Hatıra Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Surp Gregos Kilisesi’ndeki törene Eşbaşkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun, cemaat temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİR İRADE MEKÂNI

Eşbaşkan Bucak, mekânın yalnızca bir nostalji alanı olmadığını vurguladı. “Burası, birlikte yaşamı, demokratik toplumu ve farklılıkların yan yana var olabildiği savaşsız bir geleceği temsil eden önemli bir irade mekânıdır” dedi. Bucak, Margosyan’ı evinde ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

ÇOK KÜLTÜRLÜ HAFIZA VURGUSU

Margosyan’ın çok dilli ve çok kültürlü yaşamın önemli bir temsilcisi olduğunu belirten Bucak, “Bize düşen, gençlere bu kentin farklı dilleri ve kültürleriyle bir arada yaşanabileceğini hatırlatmaktır” ifadelerini kullandı.

ORTAK AKLIN ÜRÜNÜ

Hatıra Evi, Diyarbakır Ermeni Vakfı ve DİTAV iş birliğiyle hayata geçirildi. Açılışta konuşan Başpiskopos Aram Ateşyan ve Ohannes Gafur Ohanyan, emeği geçenlere teşekkür etti. Tören, kurdele kesimi ve evin gezilmesiyle sona erdi.

