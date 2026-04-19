Video. Arjantin’de Papa Francis için sıra dışı anma: İnanç ve tekno bir arada

Portekizli rahip ve DJ Guilherme Peixoto’nun yönettiği etkinlikte, elektronik tınılar Papa Francis’in konuşmalarından kesitlerle birleştirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı buluşma, merhum Papa’nın barış ve kardeşlik mesajlarını yeniden yankılandırmayı hedefledi.

İnanç ile kulüp kültürünü birleştirmesiyle uluslararası çapta dikkat çeken 50 yaşındaki Peixoto, daha önce Rio de Janeiro ve Beyrut gibi şehirlerde de performans sergilemişti. Meydandaki kalabalığa seslenen Peixoto, barışı “hem bir hediye hem de doğası gereği kırılgan bir olgu” olarak nitelendirdi.

Organizatörler, bu formatın Papa Fransis’in mirasıyla sıkı sıkıya bağlı olan Buenos Aires’te, genç kitleleri manevi temalarla buluşturmanın değişen yollarını yansıttığını belirtti. Müzik, dua ve halkın katılımını birleştiren anma töreni, yerel saatle 20:00 sıralarında başladı.

Eski Papa’nın hala çok güçlü bir figür olduğu Arjantin’deki bu etkinlik, onun mesajlarının geleneksel kalıpların ötesine geçerek kültürel ve dini ifade biçimlerini nasıl şekillendirmeye devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

