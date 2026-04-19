Papa Leo’dan İran savaşı çıkışı: “Trump’la tartışmaya girmeyeceğim”

Leo, cumartesi günü “Yine de sanki ben yine başkanla tartışmaya girmeye çalışıyormuşum gibi algılandı; ki bu benim hiç de istemediğim bir şey” dedi

Graig Graziosi

Papa Leo, ABD Başkanı Donald Trump’la ABD’nin İran’la savaşı hakkında tartışmaya girmeyi “hiç de istemediğini” ve İncil’i vaaz etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Leo, 11 günlük Afrika turunda Angola’yı ziyareti sırasında cumartesi günü Associated Press’e, “Ortada belli bir anlatı var; bunun bütün yönleri doğru değil ama bu durum, ABD Başkanı’nın gezinin ilk gününde benim hakkımda yaptığı bazı yorumların yarattığı siyasi ortamdan kaynaklanıyor” diye konuştu.

O zamandan beri yazılanların büyük kısmı, söylenenleri yorumlamaya çalışan yorumların yorumundan ibaret.

Leo, Trump’ın geçen haftaki Truth Social mesajlarında Amerikan doğumlu Papa’yı “ZAYIF” diye nitelemesi, suç konusunda “Radikal Sol’a hizmet etmekle” suçlaması ve Katolik liderin nükleer silahlı bir İran istediği yönündeki yanlış iddialarına değindi.

Trump, “Çok iyi bir iş çıkardığını düşünmüyorum. Papa Leo’nun hayranı değilim” demişti.

Leo, sürekli barışla diyalog çağrısında bulunuyor ve savaş için dini gerekçelerin kullanılmasını kınıyor. Özellikle de Trump’ın İran medeniyetini yok etme tehdidini “gerçekten kabul edilemez” diye nitelemiş ve Trump yönetiminden korkmadığını söylemişti.

Papa ayrıca, Amerikalıları “İsa Mesih adına” İran’da ABD zaferi için dua etmeye çağıran Savunma Bakanı Pete Hegseth’e de karşı çıktı.

Perşembe günü Kamerun’da Papa, dünya halklarının “tiranlar” ve savaş çığırtkanlarının yarattığı felaketin pençesinde acı çektiğini belirtti.

Yorumları geniş çapta Trump ve ABD’nin İran’daki savaşına yönelik eleştiri olarak görüldü ancak Leo bu sözleri Trump’ın kendisini eleştirmeye başlamasından iki hafta önce yazdığını söyledi.

Leo, cumartesi günü gazetecilere, “Yine de sanki ben yine başkanla tartışmaya girmeye çalışıyormuşum gibi algılandı; ki bu benim hiç de istemediğim bir şey” dedi.

Afrika’ya öncelikle bir papaz, Katolik Kilisesi’nin başı olarak; Afrika’daki tüm Katoliklerle birlikte olmak, onlarla kutlamak, onları cesaretlendirmek ve onlara eşlik etmek için geliyorum.

Leo’ya eleştirileri sürerken bu hafta Trump, Truth Social’da kendisini hasta bir adamı iyileştiren İsa olarak gösteren yapay zeka üretimi görseli paylaşarak Hıristiyanları daha da öfkelendirdi. Başkan daha sonra görseli sildi ve bunun kendisinin doktor olarak gösterdiğini düşündüğünü iddia etti.

Gazetecilere, “Evet onu yayımladım ve bunun beni doktor olarak gösterdiğini, Kızılhaç’la ilgili olduğunu, orada bir Kızılhaç çalışanı olarak çalıştığımı düşündüm, ki biz Kızılhaç’ı destekliyoruz” dedi.

Beni doktor olarak insanları iyileştirirken göstermesi gerekiyordu. Ve ben insanları iyileştiriyorum. Hem de çok daha iyi hale getiriyorum.

Trump yönetimi yetkilileri, yaşanan tartışmanın ardından başkanın savunmasına geçti. 2019’da Katolikliğe geçen Başkan Yardımcısı J.D. Vance de salı günü yaptığı açıklamada, Leo’nun “ahlaki konularla ilgilenmesi” ve siyasetten uzak durması gerektiğini söyledi.

The Independent, Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yorum istedi.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Independent Türkçe için çeviren: Çağatay Koparal

