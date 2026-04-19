Hamsiköy isminin arkasındaki sır çözüldü: Meğer ‘Hamsi’ ile ilgisi yokmuş!

Trabzon’un Maçka ilçesinde sütlacıyla dünyaya nam salan Hamsiköy’ün asırlık isim hikayesi, sanılanın aksine denizden değil tarihten geliyor. Rumlar döneminde “Ciharlı”, Osmanlı’da ise beş mahalle birleşiminden dolayı Arapça “Hamse” olarak anılan bölge, halk dilindeki değişimlerle bugünkü tescilli markasına kavuştu.

Trabzon denince akla gelen ilk duraklardan biri olan, dünyaca ünlü sütlacıyla damak çatlatan Hamsiköy, bugünlerde tarihsel kökeniyle gündemde. Maçka ilçesine bağlı bu eşsiz yerleşimin isminin, yaygın kanının aksine Karadeniz’in simgesi olan “hamsi” balığıyla doğrudan bir ilgisi bulunmuyor.

CİHARLI’DAN HAMSE’YE, HAMSE’DEN HAMSİKÖY’E

Hamsiköy’ün tarihsel yolculuğu, isim değişimleriyle bölgenin kültürel katmanlarını gözler önüne seriyor. Mahalle sakinlerinin büyüklerinden aktardığına göre, köyün bilinen en eski ismi Rumlar döneminde kullanılan “Ciharlı”. Osmanlı dönemine gelindiğinde ise bölgenin beş ayrı mahallenin birleşmesinden oluşması nedeniyle, Arapça’da “beş” anlamına gelen “Hamse” ismi tercih edildi.

Zamanla dilde yaşanan yuvarlanmalar ve telaffuz farklılıkları, “Hamse” kelimesini “Hamsiköy”e dönüştürdü. Yaklaşık bir asırdır bu isimle anılan mahalle, Trabzon’un hamsi kültürüyle de birleşince zihinlerde kopmaz bir bağ kurdu.

“DURUM ÜRKÜTÜCÜ DEĞİL, BİR DİL MİRASI”

Mahalle sakinlerinden 73 yaşındaki Avni Arslan, ismin evrimini şu sözlerle anlatıyor:

“Burasının asıl adı Rumlardan kalma Ciharlı’dır. Sonradan beş mahalle buraya bağlı olduğu için Arapça ‘beş’ anlamına gelen Hamse denilmiştir. Ancak halkımız bunu zamanla Hamsiköy’e çevirdi. Yaklaşık yüz yıldır bu isim kullanılmaktadır ve biz bu isimden memnunuz.”

İPEK YOLU’NUN STRATEJİK DURAĞI

Hamsiköy sadece lezzeti ve ismiyle değil, jeopolitik geçmişiyle de önem taşıyor. Eski İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan mahalle, geçmişte Karadeniz’i Türkiye üzerinden Asya ve İran’a bağlayan, develerin konakladığı kritik bir transit noktasıydı.

“HAMSİKÖY OLARAK KALMASI EN UYGUNU”

Mahallenin 35 yaşındaki genç sakinlerinden İzzet Alkurt ise isim benzerliğinin marka değerine katkı sağladığını belirterek, “Hamsiköy, hamsinin Trabzon’la özdeşleşmiş olması ve sütlacının meşhurluğuyla dünya çapında bir tanınırlığa ulaştı. İsminin bu şekilde kalması en doğrusu” diyerek yerel halkın talebini dile getiriyor.

Cumhuriyet Gazetesi