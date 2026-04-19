Emre Kongar yazdı : İktidarın dili ve şiddet

Emre Kongar

Toplumsal şiddetin çeşitli kaynakları vardır:

Cuma günü bunları sekiz grupta toplamıştım.

Bugün bunların içindeki çok etkili bir alt grup üzerinde duracağım.

1) 24 yıldır ülkeyi yöneten iktidar kesinlikle bir kuşağı yetiştirmiş, ikinci bir kuşağı da yetiştirmektedir.

Teknolojinin günümüzdeki kadar hızlı değişmediği zamanlarda bir kuşak 20- 30 yıllık bir sürede yetişir diye düşünülürdü. Teknolojik değişme ve gelişme çok hızlanınca bu süre 15-20 yıla indi.

Örneğin Alfa, Z, Y ve X kuşakları 15-20 yıllık aralıklara göre tanımlanır.

2) Bireyin kimliğini, bilincini, ahlakını, vicdanını, tutum ve davranışlarını ve dilini belirleyen “Toplumsallaştırma” kurumları altı tanedir:

Aile, arkadaş grubu/mahalle, medya/dijital medya, okul, meslek/işyeri, Anayasa/ yasalar/adalet.

3) Bir toplumun kimliği ve kimliğin bir parçası olan dili o toplumun okullarında öğretilir.

Okulda öğretilen bilgiler, aile ile birlikte o toplumun bilincini, ahlakını ve vicdanını belirler.

4) Dil ile düşünce, kimlik, bilinç, ahlak, vicdan ve bunların sonucu olan tutum ve davranışlar arasında karşılıklı çok yoğun bir etkileşim vardır.

Dili, kimlik, düşünce, bilinç, ahlak, vicdan, tutum ve davranışlar belirlediği gibi, dil de döner, bunları etkiler ve hatta belirler!

5) “Toplumsallaştırma” kurumlarını etkileyen, belirleyen en önemi öğe, iktidardır.

Çünkü iktidar, sadece toplumun genel eğilimlerini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda mahalleyi, okulu, medyayı, hukuku, günlük dili de etkiler. Ayrıca rol modeli olarak topluma örnek de olur!

6) Nefret dili, bireyleri ve toplumu şiddete yöneltir; dincilik, mezhepçilik ve etnikçilik nefreti körükler.

Bir iktidarın dili ne kadar uzlaştırıcı, bütünleştirici ise o denli barışa yardımcı olur; ne denli kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı ise insanları o denli şiddete yönlendirir.

7) Siyasal iktidarın kullandığı dile baktığımızda gördüğümüz bazı sıfatlar şunlardır:

Adi

Affedersin Ermeni

Ahlaksız

Alçak Ananı da al git

(Bunlar) Ateist

Cibilliyetsiz

Çakal

Çamur

Çapulcu

Çürük

Edep fukarası

Edepsiz

Eşkıya

Gafil

Geri zekâlı

Hain

Haysiyet fukarası

Haysiyetsiz

İmansız

İki sarhoş

İsrail dölü

Kan emici

Kitapsız (dinsiz anlamında)

(Bunlar) Komünist

Mankafa

Namert

Namussuz

Onursuz

Ölü sevici

Rezil

Sanatçı müsveddesi

Sefil

Soysuz

Sürtük

Şerefsiz

Terörist

Tezek

Vampir

Virüs

Yalaka

(Bunlar) Zerdüşt

Zürriyetsiz

Bir iktidar bir toplumu 24 yıldır yönetiyorsa o toplumun bütün sorunlarından da sorumlu olur!

Cumhuriyet Gazetesi