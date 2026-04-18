Papa 14. Leo’dan Trump’a gönderme: Hiç ilgimi çekmiyor

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Afrika’ya Katolikleri teşvik etmek için geldiğini, Donald Trump ile tartışmak için gelmediğini söyledi.

Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında Kamerun’dan Angola’ya giderken uçakta gazetecilere açıklama yaptı.

Konuşmalarının haftalar öncesinden hazırlandığını belirten Papa, “Konuşmalarım sanki Başkan Trump’la yeniden tartışmaya çalışıyormuşum gibi yorumlanıyor. Oysa bu benim hiç ilgimi çekmiyor.” dedi.

Papa 14. Leo, konunun kendisi için ilk günden kapandığını ve yazılanların çoğunun yorumdan ibaret olduğunu ifade etti.

Papa Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun’un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali’nde düzenlenen barış buluşmasında yaptığı konuşmada, “Dünya, bir avuç zorba tarafından harap edilirken, birbirine destek olan sayısız kardeş sayesinde ayakta kalmaya devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Papa 14. Leo ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sürtüşme, Papa’nın İran savaşına karşı yaptığı barış çağrıları üzerine başlamıştı.

Trump, Papa’yı zayıf ve dış politikada kötü olmakla suçlamış, Papa ise “Ben siyasetçi değilim, İncil’den bahsediyorum.” yanıtını vermişti.

