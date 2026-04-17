Trump ile gerilimleri gündemdeydi: Papa Leo’nun kardeşinin evine bomba ihbarı

ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan lideri Papa 14. Leo arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Trump’ın kardeşine yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbarın asılsız çıkmasının ardından bölge boşaltılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde, ABD’de dikkat çeken bir güvenlik olayı yaşandı.

T24’te yer alan habere göre, Papa Leo’nun Afrika’da yaptığı ve Trump’a yönelik sert ifadeler içeren açıklamalarının ardından, Illinois eyaletinde yaşayan kardeşi Jonh Prevost’un evine bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, evin bulunduğu mahalle kısa sürede boşaltıldı.

Olay nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mahalle sakinleri daha önce benzer bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Yapılan incelemelerin ardından ihbarın gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Tehlikenin ortadan kalkmasının ardından bölge sakinleri evlerine geri dönerken, polis ekiplerinin olayın kaynağını belirlemek üzere başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

