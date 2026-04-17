Beyaz Saray, Papa’ya karşı: Çatışmanın arkasında ne var?

By Aleksandar Brezar

Euronews’in konuştuğu Hıristiyan ilahiyatçılar, Washington ile Vatikan arasında tırmanan söz düellosunun Katolik ahlak anlayışına dair önemli soruları gündeme getirdiğini düşünüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance 2019’da Katolikliğe geçtiğinde Aziz Augustine’i kendisine koruyucu olarak seçti.

Salı günü “Turning Point USA” etkinliğinde konuşan Vance, Papa 14. Leo’nun İran’daki savaşa yönelik eleştirilerine karşı çıkmak üzere 5. yüzyıl ilahiyatçısı ve en önemli Kilise figürlerinden birinin geleneğine başvurdu.

Beyaz Saray’ın iki numarası Vance, Papa’yı “teolojiyle ilgili konularda konuşurken dikkatli olması” konusunda uyarırken, savunmasında “1000 yılı aşkın bir süredir devam eden adil savaş teorisi geleneğine” atıfta bulundu.

Bu arada Papa Leo ise Cezayir’in liman kenti Annaba’daydı ve Aziz Augustine’in öldüğü ve ilk defnedildiği yerden çok da uzak olmayan bazilikada saygı duruşunda bulundu.

O dönemlerde bilinen adıyla Hippo Regius, Aziz Augustine’in, Vance’in savunduğunu iddia ettiği “adil savaş ilkelerinin” entelektüel temeli haline gelen şeyleri yazdığı yer. Papa Leo ise Augustinus tarikatından gelen ilk papa.

Vance’in Papa’nın o günkü programının ne olduğunu bilip bilmediği konusunda ofisinden bir açıklama yapılmadı.

Başkan Yardımcısı JD Vance, 14 Nisan 2026 tarihinde Athens, GA’da düzenlenen bir Turning Point USA etkinliği sırasında Turning Point USA sözcüsü Andrew Kolvet ile el sıkışıyor AP Photo

Öte yandan, Vance, yönetimin görüş bildiren ilk üyesi değildi.

Günler önce ABD Başkanı Donald Trump Truth Social’da Papa 14. Leo’nun “suç konusunda zayıf” ve “dış politika konusunda berbat” olduğunu savunmuş ve daha sonra basına yaptığı açıklamada Papa’nın Tahran’ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmesi gerektiğine inandığını ima etmişti.

Ancak Papa, İslam Cumhuriyeti’nin nükleer silah edinme hakkına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmamıştı.

Bu paylaşım, Papa’nın Trump’ın “tüm İran uygarlığını” yok etme tehdidini “gerçekten kabul edilemez” diye nitelendirmesinin ardından geldi.

Papa 14. Leo ertesi sabah Cezayir’e giden Papalık uçağında bu paylaşıma yanıt vermiş, “Trump yönetiminden ya da İncil’in mesajı hakkında yüksek sesle konuşmaktan korkmuyorum,” demişti.

“Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya, barışı teşvik etmeye, sorunlara adil çözümler aramak için devletler arasında diyaloğu ve çok taraflı ilişkileri teşvik etmeye devam edeceğim.”

Doktrin ne diyor?

Kökleri Aziz Augustine’e dayanan ve Thomas Aquinas tarafından Summa Theologiae adlı eserinde daha da detaylandırılan adil savaş teorisi, askeri gücün ahlaki kullanımı için katı koşullar koyuyor.

Buna göre, tehdit kalıcı, ciddi ve kesin olmalı ve başarı gerçekçi bir şekilde elde edilebilir olmalı. En önemlisi, diğer tüm çözüm yolları gerçekten tüketilmiş olmalı ve neden olunan zarar, önlenmeye çalışılan zararı aşmamalı.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu kurallar dizisinin amacı savaşa katılanların kendi doğruluklarının nihai hakimi olmalarını engellemek.

Amerika Katolik Üniversitesi İlahiyat ve Dini Araştırmalar Fakültesi Dekanı Joseph Capizzi Euronews’e yaptığı açıklamada, “Adil savaş doktrini sadece davanızın adil olup olmadığını sormaz. Çünkü hepimizin bildiği gibi, herkes kendi durumunun adil olduğunu düşünür,” diyor.

“Çoğu insan davalarının adil olduğunu düşünüyor. Ancak bu, meşru olarak haklı savaş nedenlerini gayrimeşru savaş nedenlerinden ayırt edebileceğiniz bir araçtır.”

Papalık İsviçreli Muhafızları, Fransa Lideri Emmanuel Macron’un gelişi öncesinde Vatikan’daki Aziz Damasus Avlusu’na girerken, 10 Nisan 2026 AP Photo

Doktrinin uygulanma şekli de zaman içinde değişti. Tarihinin büyük bir bölümünde, rahipler tarafından yöneticilerinin savaşlarına izin vermek için kullanılmıştı. Dünya savaşları ve nükleer silahların keşfiyle birlikte modern papalık doktrini tam tersi yönde kullanmaya başladı.

Dublin Trinity College’da dinbilim profesörü olan Massimo Faggioli, Euronews’e yaptığı açıklamada, “Önceleri adil savaş doktrini genellikle ulusal din adamları tarafından imparatorlarına ya da krallarına savaşa girme izni vermek için kullanılırdı,” diyor.

“Şu anda, çoğunlukla -neredeyse her zaman diyebilirim- ‘Hayır, bu askeri müdahale bu kriterlere uymuyor’ demek için kullanılıyor.”

Roma İmparatorluğu parçalanırken yazan Aziz Augustine, Tanrı Kenti eserinde “Adalet ortadan kalktığında krallıklar büyük soyguncu çetelerinden başka nedir ki?” diye sormuştu.

Vance de dini bakış açısını ve iç ve dış politika hakkındaki düşüncelerini derinden etkileyen Tanrı Kenti’nden “modern çağımızın en iyi eleştirisi” olarak bahsetmişti.

Vatikan’ın sicili

Uzmanlar, yönetimin Papa 14. Leo’yu, gücün bazen gerekli olduğunu anlamayan bir pasifist olarak göstermesinin, Papa’nın ve Kilise’nin siciliyle çeliştiğini söylüyor.

Papa geçen yıl seçilmeden önce kayıtlı bir Cumhuriyetçi seçmendi. İran savaşını eleştiren Papa, Ukrayna’nın kendini savunma hakkını desteklediğini göstermişti.

Son yıllarda, geçmiş papalar da herhangi bir çatışma hakkında yorum yapmadan önce bağlamı dikkatle değerlendirmişti.

ABD, Taliban’ın ve El Kaide lideri Usame bin Ladin’in peşine düşünce Vatikan, 11 Eylül sonrası Afganistan’a yapılan müdahalenin adil savaş kriterlerine uygun olduğunu sessizce ima etmişti.

Ancak Papa John Paul II hem 1991 Körfez Savaşı’na hem de 2003 Irak işgaline bir pasifist olarak değil, son çare gösterilmediği gerekçesiyle açıkça karşı çıkmıştı. İlahiyatçılara göre Papa 14. Leo’nun İran konusundaki tutumu selefleriyle aynı doğrultuda.

3’üncü Piyade Tümeni’ne bağlı Charlie Bölüğü Görev Gücü 1-64 Bağdat şehir merkezindeki büyük bir parka giriyor, 7 Nisan 2003 Brant Sanderlin/ 2003 Atlanta Journal-Constit

Faggioli, “Papa’yı pasifist olmakla suçlamak gerçekten çok saçma,” dedi.

“Vance ve Trump Papa’yı savaş hakkında Avrupalı bir Katolik gibi düşünmekle suçluyor. Ama bu doğru değil. Papa adil savaş doktrinini kullanıyor ve İran’daki savaşa karşı konuşan Amerikalı kardinaller, adil savaş doktrinini Avrupalıların kullanmayacağı şekilde kullandılar. Yani bu bir anlamda Amerika içi bir tartışma.”

Faggioli, “Vance, ahlakın sadece cinsel ahlak olduğunu düşünen tipik Katoliklerden biri” diye ekledi.

“Papa’nın sadece ahlaka bağlı kalması gerektiğini söylerken cinsel ahlakı kastediyordu, sanki savaş bir ahlak meselesi değilmiş gibi.”

Bin yıllık gelenek ve ilkeleri

ABD piskoposları ve diğer Katolik Kilisesi din adamları gerçekten de sessiz kalmadı. Çarşamba günü USCCB Doktrin Komitesi Başkanı Piskopos James Massa hem Papa’nın hem de Katolik Kilisesi’nin tutumunu destekleyen bir açıklama yayınladı.

Brooklyn yardımcı piskoposu Massa, “Bu bin yıllık geleneğin değişmez ilkesi, bir ulusun ancak ‘tüm barış çabaları başarısızlığa uğradığında, kendini savunmak için’ meşru olarak kılıca sarılabileceğidir,” diye yazdı.

“Papa 14. Leo evrensel Kilise’nin yüce papazı olarak konuştuğunda, sadece teoloji üzerine görüş bildirmiyor. İncil’i vaaz ediyor ve Mesih’in Vekili olarak hizmetini yerine getiriyor.”

Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda Papa 14. Leo tarafından yönetilen barış nöbetine katılan bir kadın tespih tutuyor, 11 Nisan 2026 Gregorio Borgia/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Uzmanlar, Trump yönetiminin alışılagelmiş yolları bulmakta zorlandığını da söylüyor. Faggioli, “Papa’yı gayrimeşrulaştırmak için alışılagelmiş taktikleri kullanmaları çok zor, çünkü o bir Amerikalı” dedi.

“Ona komünist diyemezler, radikal solcu diyemezler, bir ilahiyatçı olarak sicili bunu desteklemiyor.”

Euronews, Trump yönetiminin adil savaş doktrinini nasıl uyguladığına dair görüş almak için çeşitli Katolik kurumları ve ilahiyatçılarla temasa geçti ancak hiçbiri kayıtlara geçecek şekilde konuşmayı kabul etmedi.

‘İnancımızın tutarlı bir dersi’

Papa, perşembe günü Kamerun’da düzenlenen bir barış toplantısında -ki bu ülkede de gerilimler yok değil- “Dini ve Tanrı’nın adını kendi askeri, ekonomik ve siyasi çıkarları için kullananların, kutsal olanı karanlığa ve pisliğe sürükleyenlerin vay haline” ifadelerini kullandı. X’te resmi Pontifex hesabından yapılan paylaşım sadece İngilizce olarak 1,2 milyon kez görüntülendi.

Ancak Capizzi, Papa’nın her açıklamasının Washington’a yönelik olarak okunmaması çağrısında bulunuyor.

“Kamerun’da, şiddetli dini çatışmaların yaşandığı bir kıtadasınız; bu yorumun çok daha geniş bir uygulama alanı var.”

Yine de Capizzi’ye göre Papa’nın sözleri tüm inananlar için.

Papa 14. Leo, Başpiskopos Andrew Nkea Fuanya ile birlikte Kamerun, Bamenda’daki Saint Joseph Katedrali’nde beyaz bir güvercini serbest bırakıyor, 16 Nisan 2026 AP Photo

‘Papa’ya karşı bir şey yok’

Trump 2024’te ABD’deki Katolik oylarının yaklaşık yüzde 55’ini kazanmıştı. Mart ayı sonunda Cumhuriyetçi anket şirketi Shaw & Co Research ve Demokrat anket şirketi Beacon Research tarafından ortaklaşa yapılan bir anket, Trump’ın Katolikler arasındaki onayının yüzde 48’e düştüğünü, onaylamayanların oranının ise yüzde 52 olduğunu ortaya koydu.

Fox News tarafından yapılan bir ankete göre ABD’li Katolikler İran’a askeri harekat yapılmasına 10 puan, Trump’ın İran’a yönelik tutumuna ise 20 puan farkla karşı çıktı. NBC tarafından yapılan ayrı bir ankete göre ABD’de kayıtlı seçmenler Papa’yı 46 puanlık net bir farkla Başkan’dan daha olumlu görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump Air Force One ile Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’na geliyor, 16 Nisan 2026 AP Photo

Perşembe günü Trump gazetecilere “Papa’ya karşıt bir düşüncesi olmadığını” söylerken, Papa 14. Leo’nun Tahran’ın nükleer silahlara sahip olmasından yana olduğunu ifade etmeyi sürdürdü.

Trump ayrıca tercihinin Papa’nın Florida’da yaşayan kardeşi Louis’den yana olduğunu söyledi.

“Louis tam bir MAGA. O anlıyor ama Leo anlamıyor. Ben Beyaz Saray’da olmasaydım, Leo da Vatikan’da olmazdı.”

Büyük resim

Faggioli’ye göre bu tartışma yıllardır süregelen bir şeyin belirtisi: bir savaşla ilgili bir iç çekişme değil, Hıristiyanlığın ne anlama geldiği ve onun adına kimin konuştuğu üzerine bir çekişme.

Faggioli, “Amerika her zaman bir ulus olarak dini bir anlayışa sahipti, ancak başkanlar mesihçi figürler gibi görünmeme konusunda çok dikkatliydi,” dedi.

“Trump Amerika’da sekülerleşme boşluğu yaratılmasını istismar etti ve bu boşluğu belli bir ölçüde mesihçilikle doldurdu. Ve bazı Amerikalı Hıristiyanlar bundan memnun.”

“Trumpizm bir tür siyasi mesihçiliktir. Kendisini -ve pek çok insanı- ilahi bir misyona sahip biri olarak görüyor: Amerika’ya, Amerikalılara, Hıristiyanlığa kurtuluş getirecek siyasi bir Mesih. Ve bunları paylaşırken de çok ciddi.”

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer ileri gelenler Papa Francis’in Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen cenaze törenine katılıyor, 26 Nisan 2025 AP Photo

Capizzi ise ABD Başkanı’nın önünde sonunda Vatikan ile köprüleri onaracağına inanıyor.

“Aslında bunu umut verici bir işaret olarak görüyorum. Söylediklerine ve paylaştıklarına rağmen Başkan Trump’a dokunuyor ve onu etkiliyor. Bu konuşma Kilise’nin ahlaki otoritesini koruduğunu göstermiştir.”

“Bu bir öğreti anıdır. Katolikler ve diğerleri bu doktrinlerin bin yıldan daha eski olduğunu, bu sorular üzerinde çok uzun zamandır düşündüğümüzü ve bu iddiaların arkasında ahlaki bir ciddiyet olduğunu görüyorlar.”

