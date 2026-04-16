İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos Hazretleri, ülkemizin okullarında meydana gelen silahlı saldırılar karşısında derin teessürlerini dile getirdi

Hayatını kaybedenlerin kederli yakınlarına taziyelerini iletirken, yaralılara da geçmiş olsun dileyerek, dayanışma ve desteklerini ifade etti

İstanbul Rum Patrikliği ve şahsı adına, 15 Nisan Çarşamba günü Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Okulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler ile 24 saat içinde ülkenin farklı okullarında ölü ve yaralıların bulunduğu iki benzer acı hadisenin yaşanmış olması nedeniyle, Patrik Bartholomeos derin üzüntüsünü ifade etti ve sarsıldığını dile getirdi.

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos Hazretleri şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okullarında meydana gelen bu elim hadiseleri derin bir sarsıntıyla takip etmekteyiz. Yaşananlar, tarifi imkânsız bir trajedidir. Devlet ve millet olarak, eğitimciler ve aileler olarak, bu tür bütünüyle kınanması gereken, benzeri görülmemiş şiddet hadiseleri karşısında harekete geçmek ve bunların bir daha yaşanmaması için gereken hassasiyeti göstermekle mükellefiz. Ne yazık ki günümüz dünyasında gençlerimiz, her zamankinden daha fazla şiddet görüntülerine maruz kalmaktadır. Bu sebeple gençlerimizin yanında olmak ve onlara gereken desteği sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, şiddete ve şiddetin sıradanlaşmasına karşı hep birlikte hareket ederek güçlü bir duruş sergilemeli, buna karşı kararlı bir mücadele ortaya koymalıyız.

Bu acı hadiselerde hayatını kaybeden gençlerimiz ve eğitimci için derin bir hüzünle dua ediyor, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İki saldırıda yaralananların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için de dua ediyorum.”

