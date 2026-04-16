«ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ՄԻԱՍԻՆ ԿԱՐԴԱՆՔ ԵՒ ՊԱՏՄԵՆՔ» ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ՝ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ

Պէյօղլուի Ս. Աստուածածին Հայ Կաթողիկէ Առաջնորդանիստ եկեղեցին, երէկ, 15 Ապրիլ 2026ի երեկոյեան ժամերուն, հիւրընկալեց շնորհանդէսը նորատիպ հոգեւոր-մանկավարժական հրատարակութեան մը՝ «Մանուկներու Աստուածաշունչը. միասին կարդանք եւ պատմենք» խորագրով։
Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Թուրքիոյ Սուրբ Գրոց Ընկերութեան նախաձեռնութեամբ, տեղի ունեցաւ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր հովանաւորութեամբ, իսկ հիւրընկալութիւնը ստանձնեց Հայ Կաթողիկէ համայնքի Պատրիարքական կառավարիչ Գերպ. Տ. Վարդան Թ. Ծ. Վրդ. Գազանճեան։
Եկեղեցւոյ սրահին մէջ համախմբուած էին հոգեւորականներ, կրթական եւ համայնքային շրջանակներու փոքրաթիւ անդամներ, ինչպէս նաեւ պոլսահայ մամուլի ներկայացուցիչներ։ Ներկայ էր նաեւ ձեռնարկին գլխաւոր հիւրը՝ Սուրբ Գրոց Ընկերութեան Ծոցի երկիրներու ընդհանուր քարտուղար Տքթ. Հրայր Ճէպէճեան։
Հանդիսութիւնը բացուեցաւ «Գովեա Երուսաղէմ, Յարեաւ Քրիստոս» շարականի երգեցողութեամբ՝ ստեղծելով յատուկ հանդիսաւոր մթնոլորտ։ Յայտագիրը վարեց հայերէնի ուսուցչուհի՝ Հերա Իսքէնտէրօղլու, կարգաւ խօսելու հրաւիրելով յայտագրի մասնակիցները։
Բացման խօսքին մէջ Գերպ. Տ. Յակոբոս Ծ. Վարդապետ շեշտեց նմանօրինակ նախաձեռնութիւններու կարեւորութիւնը՝ մանաւանդ նոր սերունդին հոգեւոր դաստիարակութեան տեսանկիւնէն։ Անոր յաջորդեց Գերպ. Տ. Վարդան Վարդապետին ողջոյնի խօսքը, որուն մէջ արժեւորուեցաւ ձեռնարկը՝ որպէս համայնքային ու կրթական կարեւոր իրադարձութիւն։
Տքթ. Հրայր Ճէպէճեան իր ելոյթին մէջ լուսաբանեց գիրքի ստեղծման ընթացքը եւ անոր նպատակը՝ մատղաշ սերունդը Աստուածաշունչի պատգամին հաղորդ դարձնել մատչելի լեզուով եւ ժամանակակից միջոցներով։ Ան վստահութիւն յայտնեց, որ գիրքը պիտի դառնայ օգտակար հրատարակութիւն՝ դպրոցներու եւ ընտանիքներու մէջ։ Այս ելոյթէն ետք Տիկին Հերա հրապարակային քանի մը հարցում ուղղեց Տօքթ. Ճէպէճեանին, մէջտեղ հանելու համար այս հրատարակութեան առաջնահերթ կէտերը։
Ելոյթ մը ունեցաւ նաեւ Վեր. Գրիգոր Աղապալօղլու, իսկ Արժ. Տ. Նարեկ Քահանայ որպէս գլխաւոր բանախօս, վերլուծեց գիրքը, շեշտելով որ ներկայացուած հատորը մանկավարժական եւ հոգեւոր նորարար մօտեցումով կազմուած աշխատանք մըն է, որ կը միտի մանուկը մօտեցնել Աստուածաշունչի աշխարհին՝ պարզ, մատչելի եւ ներգրաւիչ ձեւով (Նարեկ Քահանայի խօսքը պիտի հրատարակենք մեր վաղուայ թիւով)։
Յատկապէս շեշտենք որ բոլոր ելոյթ ունեցողներն ալ անդրադարձան մանուկներու հոգեւոր դաստիարակութեան եւ արեւմտահայերէնով հրատարակութիւններու անհրաժեշտութեան։
Ձեռնարկը եզրափակուեցաւ Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր պատգամով։ Նորին Ամենապատուութիւնը ընդգծեց Աստուծոյ խօսքը տարածելու հրամայականը՝ յատկապէս մանուկներու եւ երիտասարդներու շրջանակէն ներս։ Ան նաեւ շեշտեց ծնողներու դերակատարութիւնը՝ որպէս առաջին դաստիարակներ։
Յայտագրին յաջորդեց հիւրասիրութիւն մը, որու ընթացքին ներկաները անմիջական զրոյցներ ունեցան Տօքթ. Ճէպէճեանի եւ իրարու միջեւ։ Անոնք նաեւ հնարաւորութիւն ունեցան ձեռք բերելու եւ մակագրել տալու գիրքի օրինակներ։
***
Յ. Գ.- Պէտք է անկեղծօրէն արձանագրել որ թէեւ նախաձեռնութիւնը կազմակերպչական եւ բովանդակային առումով օրինակելի էր, պատրաստուած յայտագիրը խնամքով մշակուած էր, սակայն իրականութիւնը դարձեալ երեւան հանեց իր մտահոգիչ երեսակը։
Հայերէնով գիրք եւ հայերէնով ձեռնարկ։
Եւ՝ հազիւ 20-25 մասնակից։
Քանի՜ քանի անգամ գրեցինք, որ այս պատկերը դժբախտաբար այլեւս բացառութիւն չէ, այլ՝ վերածուած է գրեթէ սովորական երեւոյթի։ Այն անտարբերութիւնը, որ տարիներէ ի վեր կը շրջապատէ հայերէն մշակութային ու հոգեւոր ձեռնարկները, այս անգամ եւս ցցուած էր մեր դիմաց։ Մինչդեռ կար լուրջ աշխատանք, կար բովանդակալից խօսք եւ արժէքաւոր նախաձեռնութիւն։
Հարցը հետեւաբար այլեւս միայն կազմակերպիչներու կամ ձեռնարկներու որակը չէ, այլ՝ համայնքի ընդհանուր վերաբերմունքը, որովհետեւ երբ լաւ պատրաստուած ծրագիրները կը մնան կէս-դատարկ սրահներու մէջ, խնդիրը արդէն աւելի խոր է, քան ձեռնարկի մը սահմանները։
Մի՛ սպաննէք հայերէնով խօսքը։
Գալով գրքին, ներկայացուած հատորը մանկավարժական եւ հոգեւոր նորարար մօտեցումով կազմուած աշխատանք մըն է, որ չի սահմանափակուիր միայն պատմութիւններ փոխանցելով, այլ կը ձգտի կենդանի հաղորդակցութիւն ստեղծել մանուկին եւ աստուածաշնչեան պատգամին միջեւ։
Ընթերցանութեան համար նախատեսուած այս հատորը կը ներառնէ Հին եւ Նոր կտակարաններէն ընտրուած դէպքեր, որոնք ներկայացուած են պարզունակ լեզուով եւ համադրուած գունաւոր պատկերներով։ Այս համադրութիւնը կը նպաստէ, որ մանուկները ո՛չ միայն կարդան, այլ նաեւ պատկերացնեն, զգան եւ ներաշխարհով մասնակցին պատմութիւններուն։
Գիրքին առանձնայատկութիւններէն մէկը անոր գործնական բաժինն է։ Իւրաքանչիւր բաժնի աւարտին տեղ գտած են վարժութիւններ, քննարկման նիւթեր եւ երբեմն նաեւ խաղային կամ երաժշտական տարրեր։ Այս բոլորին առընթեր, գիրքը նաեւ կարեւոր ներդրում մըն է արեւմտահայերէնով հոգեւոր գրականութեան դաշտին մէջ։ Կը փորձէ ամբողջացնել բաց մը՝ մատուցելով որակաւոր, ժամանակակից եւ մանկավարժական չափանիշներու համապատասխան նիւթ, որ կրնայ օգտագործուիլ ընտանեկան յարկերէ ներս, որովհետեւ յատկապէս կը շեշտէ ընտանիքի դերը. ծնողք եւ զաւակներ միասին կարդալով՝ կը վերածեն ընթերցանութիւնը հոգեւոր հաղորդակցութեան եւ համատեղ փորձառութեան։ Մէկ խօսքով, հատորը կը ներկայանայ որպէս ամբողջական կրթադաստիարակչական աղբիւր, որ կը միտի ձեւաւորել մանուկներու հոգեւոր աշխարհը՝ խթանելով հաւատք, արժէքներ եւ բարոյական մտածողութիւն։
Ն. Ս.
