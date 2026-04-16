Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην έναρξη του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση του Εξοχ. Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Hakan Fidan, μετέβη την Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026, στην Αττάλεια, όπου, παρέστη στην επίσημη εναρκτήρια συνεδρία του “Ε’ Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας”, κατά την οποία μίλησαν προς τους πολυπληθείς επισήμους προσκεκλημένους η Α. Εξοχότης ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan και ο κ. Υπουργός Εξωτερικών.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας, ο κ. Πρόεδρος με την Πρώτη Κυρία της χώρας παρέθεσαν επίσημο δείπνο, στο οποίο προσκληθείς παρεκάθησε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Βαρνάβα.

Ο Παναγιώτατος, τον οποίο υποδέχθηκε το πρωί στο Αεροδρόμιο της Αττάλειας ο επιχώριος Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Ιώβ, επέστρεψε αεροπορικώς στην Πόλη αυθημερόν.

