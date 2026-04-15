Kanye West’e Avrupa’da peş peşe engel, İstanbul planı devam

Rapçi Kanye West’in Fransa konseri iptal oldu. İngiltere de antisemitizm ve Nazi hayranlığı ile suçlanan şarkıcıya vize vermeyi reddetmişti. Kanye West’in 30 Mayıs’taki İstanbul konserinin biletleri ise satışta.

ABD’li rap şarkıcısı ve yapımcı Kanye West, artan siyasi tepkiler üzerine Fransa konserini iptal etmek zorunda kaldı. Şarkıcının 11 Haziran’da Marsilya’daki Velodrome Stadyumu’nda sahne alması planlanıyordu.

West X hesabından, “Uzun uzun düşündükten sonra, Fransa gösterimi belirsiz bir tarihe erteleme kararı aldım” diye yazdı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez dün, West’in konser vermesini engellemeye “çok kararlı” olduğunu söylemişti.

Geçen ay Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan da kentin “nefret ve Nazizmi teşvik edenler için bir vitrin olmasına izin vermeyeceğini” ifade etmiş, şarkıcının “hoş karşılanmayacağını” belirtmişti.

İngiltere vize vermemişti

Bu ayın başlarında İngiliz hükümeti de West’e vize vermeyi reddetmiş, bu gelişme Londra’da Temmuz ayında düzenlenecek Wireless Festival konserlerinin iptaline yol açmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Nazi sembolleri kullanan ve Yahudi karşıtlığıyla suçlanan şarkıcının Londra’da sahne almaması gerektiğini söylemişti.

Bu arada Kanye West’in 30 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bir konser vermesi planlanıyor. Şarkıcının Türkiye konserinin biletlerinin satışı devam ediyor.

Kanye West neden eleştiriliyor?

“Ye” olarak da bilinen 48 yaşındaki şarkıcı, Adolf Hitler’e hayranlık duyduğunu belirtmesi nedeniyle yoğun biçimde eleştiriliyor.

Kanye West, kişisel internet sitesinde üzerinde Nazi sembolleri yer alan tişörtler satışa sunduktan sonra Mayıs 2025’te de “Heil Hitler” adlı bir şarkı çıkarmıştı. Şarkı büyük dijital müzik platformlarında yasaklanmış durumda.

Geçen yıl Temmuz ayında da Kanye West’in Avustralya’ya girişi yasaklanmıştı.

Gazete ilanıyla özür diledi

Ocak ayında West, Wall Street Journal gazetesine “İncittiklerime” başlıklı tam sayfa bir ilan vererek özür dilemişti.

İlanda, “Ben bir Nazi ya da antisemit değilim… Yahudileri seviyorum” ifadeleri yer alıyordu.

West, Nazi sembolleri ve antisemitizm yüklü ifadeler kullandığı dönemde “bipolar bozukluğun etkisi altında olduğunu” ve psikolojik rahatsızlığının “hayatını mahvettiğini” savunuyor.

dpa,AFP,Reuters / MUK,TY

