Isparta’da Aya Yorgi Kilisesi, Kütüphane ve Araştırma Merkezi Olacak.

Isparta’daki tarihi Aya Yorgi Kilisesi, kapsamlı restorasyon süreciyle kütüphane ve endemik bitkiler araştırma merkezi olarak yeniden hayat buluyor.

Isparta’da 1857-1860 yılları arasında inşa edilen Aya Yorgi Kilisesi, kentin tarihi mirasını koruma amacıyla kapsamlı bir restorasyon sürecine girdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde yürütülen bu projeyle, kilise hem kütüphane olarak hizmet verecek hem de endemik bitkiler üzerine araştırmalara ev sahipliği yapacak. Restorasyon çalışmaları, Aya Bania Kilisesi’nin Misparta Koku Müzesi’ne dönüştürülmesinin ardından başladı.

Kilisenin cephelerinde yürütülen kumlama işlemleri tamamlanırken, çatıdaki kiremitlerin toplanması ve aktarımı da başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, yapının müze bölümündeki ahşap ikon perdelerinin temizliği de titizlikle sürdürülüyor. Kilisenin yanına inşa edilecek kafe için temel atma çalışmaları devam ederken, tarihi alanın özellikleri göz önünde bulundurularak ekipler temeli elle kazıyor; bu süreçte hiçbir iş makinesi kullanılmıyor. Yürütülen projede, sadece restorasyon süreci değil, aynı zamanda tarihi mirasın korunarak topluma kazandırılması hedefleniyor. Uzun süredir atıl durumda kalan bu yapı, bu restorasyon sayesinde hem kültürel hem de bilimsel bir merkez haline getirilecek.

Isparta’nın zengin bitki örtüsünde bulunan kekik ve kaya koruğu gibi endemik türler, kurulacak araştırma merkezi aracılığıyla bilimsel çalışmalara konu edilecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek turizme kazandırılması amaçlanıyor. Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, uzun yıllardır atıl durumda olan Aya Yorgi Kilisesi’nin restore edilmesi için yapılan girişimleri vurguladı. Divarcı, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, burayı inceleyerek kilisenin mahallemiz için bir kayıp olduğunu gördü ve restore edilmesi için talimatlar verdi. Projeler hazırlandı ve restorasyon çalışmaları başladı. Kilisenin mahallemize ve Isparta’mıza değer katacağına inanıyoruz. Bu çalışmalardan dolayı Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum” dedi.

