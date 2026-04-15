DR. HRAYR CEBECYAN’IN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 15 Nisan 2026, Çarşamba, Kitab-ı Mukaddes Şirketi Körfez Ülkeleri Genel Sekreteri Dr. Hrayr Cebecyan’ı kabul etti. Görüşmede Kiliselerarası İlişkiler Sorumlusu Üstrahip Harutyun Damatyan ve Kitab-ı Mukaddes Şirketi Türkiye Müdürü Tamar Karasu Mayoğlu da hazır bulundular.

Dr. Cebecyan, İstanbul’a gerçekleştirdiği kısa ziyaret vesilesiyle Patrik Hazretleri’ni ziyaret ettiğini ifade etti. Bu vesileyle Patrik Hazretleri’ne yeni yayımlanan “Çocuklar için Kutsal Kitap – Birlikte Okuyalım ve Anlatalım” adlı kitaptan bir nüsha takdim etti ve aynı akşam İstanbul’da düzenlenecek tanıtım toplantısına bizzat davet etti.

Patrik Hazretleri, Dr. Cebecyan’ın ve Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade ederek, söz konusu yayının yeni neslin ruhani gelişimine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Kitabın tanıtım toplantısı, bugün, 15 Nisan 2026, saat 17.30’da Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali’nde, Patrik Hazretleri’nin himayesinde ve Ermeni Katolik Patriklik Yöneticisi Başrahip Vartan Kazancıyan’ın ev sahipliğinde, Pastör Krikor Ağabaloğlu’nun katılımıyla ve Türkiye Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilecektir.

