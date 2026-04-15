ՏՕՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ԹԱՄԱՐ ԳԱՐԱՍՈՒ-ՄԱՅՕՂԼՈՒ՝ ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ

Երէկ, 14 Ապրիլի կէսօրուայ ժամերուն խմբագրատանս երդիքին տակ հիւրընկալեցինք Սուրբ Գրոց ընկերութեան Արաբական ծոցի երկիրներու մասնաճիւղի ընդհանուր քարտուղար Տօքթ. Հրայր Ճէպէճեանն ու ընկերութեան Թուրքիոյ ընդհանուր պատասխանատու Թամար Գարասու-Մայօղլուն։ Տօքթ. Ճէպէճեան յատուկ նպատակի մը համար եկած է։ Այսօր յետմիջօրէին Պէյօղլուի Ս. Աստուածածին Հայ կաթողիկէ աթոռանիստ եկեղեցւոյ մէջ կը սարքուի «Մանուկներու Աստուածաշունչը եւ միասին կարդանք ու պատմենք» գրքի շնորհանդէսը։ Նորատիպ այս կարեւոր հրատարակութեան եւ ընդհանրապէս հայութիւնը յուզող հարցերու շուրջ շահեկան զրոյց մը ունեցանք մեր հիւրերուն հետ։ Լուրերու առատութեան պատճառով այս այցելութեան լուրին արձագանգ պիտի ըլլանք մեր վաղուայ թիւով։
İlk yorum yapan siz olun