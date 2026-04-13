Rusya-Ukrayna hattında Paskalya ateşkesi savaşı durdurmadı

Rusya-Ukrayna savaşında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkes cephede çatışmaları durdurmadı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı nedeniyle önceki gün yerel saatle 16.00’da yürürlüğe giren ateşkesin Rus ordusu tarafından dün sabah saat 07.00’ye kadar 2 bin 299 kez ihlal edildiğini bildirdi. Rus ordusu tarafından ateşkese kesinlikle uyulduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı da “11 Nisan saat 16.00 ile 12 Nisan saat 08.00 arasında” Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkesi 1971 kez ihlal ettiğini kaydetti.

Sabah Gazetesi