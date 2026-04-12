Kiliselerden AfD programına tepki: İnsan onuruna saldırı

Alman Protestan ve Katolik kiliseleri, aşırı sağcı AfD’nin Saksonya-Anhalt örgütünün seçim programını sert bir dille eleştirdi. Kiliseler, söz konusu programın Hristiyanlıkla bağdaşmadığını belirtiyor.

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’ne Protestan ve Katolik kiliselerinden sert tepki geldi. Kiliseler, AfD’nin açıkladığı seçim programını “açık topluma ve sosyal barışa saldırı” olarak nitelendirdi.

Orta Almanya Protestan Kilisesi, Magdeburg Katolik Piskoposluk Bölgesi ve Anhalt Protestan Eyalet Kilisesi’nin yaptığı ortak açıklamada, AfD’nin programı ile ilgili olarak “İnsan onuru, özgürlük ve dayanışma bu toplum tasarısında yer bulamıyor” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Saksonya-Anhalt’taki AfD örgütüne ait görüşlerin Hristiyanlığın insan anlayışıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Anketler AfD iktidarına işaret ediyor

AfD Saksonya-Anhalt örgütü, eyaletin anayasayı koruma teşkilatı tarafından “kesin olarak aşırı sağcı” olarak sınıflandırılıyor. Eyalet teşkilatı Cumartesi günü, 6 Eylül’de yapılacak seçim için “hükümet programı” olarak adlandırdığı seçim bildirisini kabul etti.

AfD, Almanya’nın doğusundaki bu eyalette tek başına iktidar olmayı hedefliyor. Güncel kamuoyu araştırmaları, şu an itibarıyla bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.

AfD’nin seçim programında ne var?

AfD eyalet örgütünün programı, homojen bir ulusal toplum ile geleneksel cinsiyet ve aile rollerinin yanı sıra kültürel bir ana kimliğin merkeze alındığı siyasi düzen tasarlıyor.

Programda, “yabancı” ya da “farklı” olarak nitelendirilen gruplara karşı devletin sert bir tavır sergilemesi talep ediliyor. Ayrıca göçe karşı sert önlemlerin yer aldığı program, anayasada güvence altına alınmış olan sığınma hakkının tamamen kaldırılması talebini içeriyor.

Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg’ta düzenlenen AfD karşıtı gösteride “Nazilere şans tanıma” yazılı pankartlar taşındı Fotoğraf: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Programda çoğulcu bir kültür, medya ve eğitim politikasına karşı da cephe alınırken, mevcut demokratik kurumların meşruiyeti sorgulanıyor. Buna ek olarak, “kilise vergisi kiliseleri” olarak tanımlanan Protestan ve Katolik kiliseleri de hedef alınıyor.

AfD, kiliseleri aşağılayan bu kavramla (kilise vergisi kiliseleri), söz konusu kurumların, topladıkları vergilerle Hristiyanlık inancına aykırı hareket ettiğini savunuyor.

Kiliselere tehdit: Devlet ödemeleri şarta bağlanacak

AfD, Protestan ve Katolik kiliselerini sol ideolojiye hizmet etmekle itham ederek devletin bu kurumlara yaptığı ödemelerin belirli koşullara bağlanmasını talep ediyor.

19’uncu yüzyılda kiliselere ait arazilerin kamulaştırması üzerine devletin kiliselere yapmaya başladığı ve anayasaya tarafından güvence altına alınan ödemeler, Saksonya-Anhalt’taki katolik ve protestan kiliselerin en önemli gelir kaynaklarından biri.

Ortak açıklama yapan Katolik Piskopos Gerhard Feige, Protestan Eyalet Piskoposu Friedrich Kramer ve Anhalt Kilise Başkanı Karsten Wolkenhauer, AfD programının küçümseme ve dışlama üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak “Değişimi güvenle şekillendirmek yerine, değişim korkusu körükleniyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, hukuk devletinin aşağılandığı ve kurumlara olan güvenin zayıflatıldığı ifade edildi.

“Doğal haklardan uzaklaşma anlamına geliyor”

Kilise temsilcileri, seçim programının toplumsal yaşamın neredeyse tüm alanlarında şimdiye kadar doğal kabul edilen özgürlük haklarından bir uzaklaşma anlamına geldiğini şu sözlerle belirtti:

“Şüphesiz, çağımızın sorunları kapsamlı ve çok katmanlı. Ancak her bir insanın onurunun dokunulmazlığı ve modern özgürlük hakları hiçbir şekilde reddedilemez.”

Federal düzeyde de kiliseler, milliyetçi ırkçılığın özgürlükçü temel düzen için yarattığı tehlikelere karşı sürekli uyarılarda bulunuyor. Alman Katolik Piskoposlar Konferansı 2024 yılında “Irkçı milliyetçilik ve Hristiyanlık bağdaşmaz” başlıklı bir bildiri yayınlamıştı. Almanya Protestan Kilisesi Konsey Başkanı Kirsten Fehrs de, geçen yıl Kasım ayında Dresden’de AfD’ye karşı direniş çağrısında bulunmuştu.

