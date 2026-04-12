Fahrettin Altun Papa’ya güven mektubu sundu

Vatikan’a büyükelçi olarak atanan Fahrettin Altun, Papa 14. Leo’ya güven mektubunu sundu.

Vatikan Büyükelçiliği’ne atanan eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından dün (12 Nisan) Vatikan’daki Papalık Sarayı’nda kabul edildi.

Altun, Papa’ya güven mektubunu sundu.

Papa 14. Leo, güven mektubunu teslim almasının ardından, Altun’la şahsi kütüphanesinin bulunduğu salonda görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ile ilgili son gelişmelere değinildi. Altun, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi.

Güven mektubu sunumu töreninde, Altun’un eşi Fatmanur Altun, çocukları, Büyükelçilik Müsteşarı Elif Okutucu ve büyükelçilik yetkilileri de bulundu.

