Amerikalı Papa, Amerikan yönetimine karşı sert mesajlara devam ediyor: “Savaş, yeter artık”

Papa Leo XIV, İran savaşı nedeniyle ABD yönetimini isim vermeden en sert sözlerle eleştirdi: “Tanrı’nın adı ölüm söylemlerine alet ediliyor.”

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo XIV, Vatikan’da düzenlenen barış ayininde ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarına şimdiye kadarki en sert eleştirisini yöneltti.

Aziz Petrus’un mezarı başında konuşan Papa, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’ın politikalarını hedef aldı.

Papa Leo XIV, mevcut durumu “her şeyi yapabileceğine inanan bir güç yanılsaması” olarak tanımladı:

“Giderek daha öngörülemez ve saldırgan hale gelen bir mutlak güç yanılsamasının içindeyiz.

“Bir araya gelme davetleri yerine tehditlerle karşılaşıyoruz.”

“Tanrı’nın adı ölüm söylemlerine alet ediliyor”

Papa, savaşın dini gerekçelerle meşrulaştırılmasına da sert tepki gösterdi:

“Hayatın Tanrısı olan kutsal isim, ölüm söylemlerinin içine çekiliyor.

“Dua edenler öldürmez, ölümle tehdit etmez. Ölüm, Tanrı’ya sırtını dönenleri köleleştirir.”

Papa, bu liderlerin kendi güçlerini “dilsiz, kör ve sağır bir puta” dönüştürdüğünü söyleyerek şunları söyledi:

“Kendi benliğinin ve paranın putlaştırılmasına yeter artık. Güç gösterilerine yeter artık. Savaşa yeter artık.

“Gerçek güç, hayatı korumakta ve ona hizmet etmekte gösterilir.”

“Masaya oturun”

Papa Leo XIV, doğrudan siyasi liderlere seslenerek müzakere çağrısı yaptı:

“Artık durun. Barış zamanı geldi. Diyalog ve arabuluculuk masasına oturun; yeniden silahlanma ve ölüm kararlarının alındığı masalara değil.”

Papa, savaş bölgelerinden her gün çocuklardan mektuplar aldığını da belirterek, “Çocuklar savaşın acısını anlatıyor, yetişkinler ise savaşla övünüyor. Çocukları dinlemeliyiz” dedi.

Açıklama, Trump’ın sözlerinden sonra geldi

Papa’nın bu çıkışı, ABD Başkanı Trump’ın “Tanrı’nın İran’a yönelik saldırıları desteklediği” yönündeki açıklamalarından birkaç gün sonra geldi.

Papa, doğrudan bu söyleme atıf yapmadan, “Tanrı’nın adının ölüm için kullanılması”nı eleştirerek dini meşruiyet iddialarını hedef aldı.

Küresel katılım

Papa’nın Paskalya mesajında duyurduğu barış ayinine dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katıldı. Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’daki kiliselerde eş zamanlı dualar yapıldı.

Papa konuşmasında önceki papalara da atıf yaptı.

• Paul VI: “Her şeyi yapmalıyız”

• John XXIII: “Barışla hiçbir şey kaybedilmez”

• John Paul II: “Bir daha asla savaş”

• Pope Francis: “Barış kurucularına ihtiyaç var”

Papa Leo XIV konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

“Savaşın çılgınlığı sona ersin. Barış bir ütopya değildir. Bugün her zamankinden daha fazla bunu göstermek zorundayız.”

