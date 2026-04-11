Almanya’da kiliseler kapanıyor, cami ve tapınaklar açılıyor

Christoph Strack

Almanya’da bir yandan kiliseden ayrılan Hristiyanların sayısı, diğer yandan Müslüman ve Hindu gibi farklı dinlere mensup kişilerin sayısı artıyor. Bu değişim, ibadethanelere ve şehir silüetine de yansıyor.

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki 119 bin nüfuslu Erlangen kenti, ülkede giderek artan dinî çeşitliliğe güzel bir örnek. Eyalet yönetiminin tahsis ettiği üniversite yakınındaki arazide yeni bir sinagogun inşası için hazırlıklar sürüyor, kentteki iki büyük cami genişleme planları yapıyor, bir dernek Hindular için Şiva-Vişnu tapınağı inşa etmek üzere arazi satın alıyor. Derneğin kendi imkânlarıyla, bağış ve krediyle aldığı arazideki tapınak inşaatının, en geç 2027’de başlaması planlanıyor.

Erlangen Belediyesinde Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik birimini yöneten Silvia Klein, kültür, dil ve dinlerin çeşitliliğine vurgu yapıyor. Kentteki üniversitede okuyan 2 binden fazla Hint öğrenci bulunduğuna işaret eden Klein, Hintlerin kentte Alman kökenli olmayan en büyük halk grubunu oluşturduğunu belirtiyor.

Kentte geleneksel Katolik ve Protestan kiliselerinin yanı sıra bir Yunan-Ortodoks, bir de Rus-Ortodoks kilisesi bulunuyor. Kıptî Hristiyanlar da üç yıl önce bir Katolik kilisesini devralarak Kıptî Ortodoks kilisesine çevirdi. Kıptî papaz Ragai Edward Matta, DW’ye yaptığı açıklamada “Eskiden 50 ya da 60 kişilik 18 ailemiz vardı. Bugün 60 aileden yaklaşık 200 üyemiz var” diyor. Matta ayrıca yaklaşık 40 üniversite öğrencisinin de cemaate dahil olduğunu ekliyor.

Erlangen’da Kıptî Ortodoks cemaati. Fotoğraf: Ragai Matta/Koptisch-Orthodoxe Gemeinde Erlangen

Katolik ve Protestan kiliseleri kan kaybediyor

Almanya’da kökleşmiş Katolik ve Protestan kiliseleri ise giderek kan kaybediyor. Ülkede birkaç yıl öncesine kadar Almanların yarısından fazlası bu iki mezhebe dahilken bu oran günümüzde yüzde 44’e gerilemiş durumda. Bu da 83,5 milyon nüfuslu ülkede 36,6 milyon kişi anlamına geliyor. Bunun sonucunda kapatılan, farklı kullanım amaçları için dönüştürülen ya da küçültülen kiliselerin sayısı da artıyor.

Almanya’da Müslümanların sayısı 2020 itibarıyla 5 milyon 300 binin üstündeydi. Ortodoksların sayısı ise 2024 verilerine göre 3,8 milyon. Ülkede ayrıca Yahudiler, Bahailer ve son yıllarda sayıları giderek artan Hindular da yaşıyor. Bu gruplara dair kesin veriler bulunmadığından istatistik olarak sadece tahmin yürütülebiliyor.

Jülich kentinde eski bir Katolik kilisesi yerine açılan bisiklet mağazası. Fotoğraf: Toms Bike Center

Alman kentlerinin silüeti değişiyor

Almanya’da artan dinî çeşitlilik, kentlerin silüetini de daha renkli kılıyor. Yeni inşa edilen ibadethanelerin sayısıyla ilgili bir veri bulunmuyor.

Berlin’in Mitte bölgesinde 2024 yazında yeni bir Budist tapınağı açıldı. Ülke çapında yaklaşık 20 Budist tapınağı bulunuyor.

Bu yıl Haziran ayında da Berlin’de ülkenin en büyük Hindu tapınağının açılışı yapılacak. Özel kişiler tarafında planlamasına 2004’te başlanan tapınak, artan ihtiyaca da yanıt vermeyi hedefliyor. Başkent Berlin’de yaşayan Hindistan vatandaşlarının sayısı 2014-2014 arasındaki on yıllık dönemde on kattan fazla bir artışla 41 bini geçti.

Tapınağın planlama aşamasında başından bu yana yer alan Vilwanathan Krishnamurthy, DW’ye verdiği demeçte, “Genç insanların bir araya gelebileceği bir dinî merkeze özlem duyuluyor. Hindistan’daki bazı aileler bu sayede uzaktaki çocuklarından daha az endişe ediyor, içleri rahatlıyor” diyor.

Frankfurt am Main, Köln, Hamburg ve Münih kentlerinde de tapınakların sayısı giderek artıyor. Hindu tapınaklarının yanı sıra Tamiller ya da Afganlar gibi değişik kimlik ve akımlara yönelik tapınaklar da bulunuyor.

Berlin’in Neukölln semtinde yapımı devam eden Hindu tapınağının önünde Vilwanathan Krishnamurthy. Fotoğraf: Christoph Strack/DW

Cami sayısı da artıyor

Almanya’da inşa edilen camilerin sayısı da artıyor. Almanya’da sadece Diyanet İşleri Türk-İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 862 cami bulunuyor. DİTİB verilerine göre geçen yıl Voerde, Kornwestheim ve Köngen’de yeni camilerin inşaatı tamamlanıp ibadete açılırken Gießen ve Willich’de açılacak camiler için temeller atıldı.

Pakistan kökenli Ahmediye cemaati de her yıl yeni camiler açıyor. Cemaat sözcüsü Süleyman Malik, Aralık 2025’te Nordhorn’da ve son olarak Şubat ayında Erfurt’ta bir caminin açılışını yaptıklarını, Almanya’nın kuzeyindeki Husum’da da cami inşaatının sürdüğünü belirtti. Malik, her zaman yeni inşaat yapılmadığını, bazen eski kiliselere ait binaları devraldıklarını da sözlerine ekledi.

Sinagoglar ve Yahudi Akademisi

Almanya’daki Yahudi cemaati de yeni sinagoglar planlıyor. 2023’te Magdeburg’da ve 2024’te Potsdam’da açılan sinagoglarla birlikte Almanya’da sinagogun bulunmadığı eyalet başkenti kalmadı. Yeni inşaat planları da mevcut. Erlangen’da inşaat başlangıcı yaklaşıyor. Berlin’deki Habad cemaati de sinagogunda önemli genişletmelere gitmeyi planlıyor. Münih ve Berlin’deki gibi liberal Yahudi cemaatleri de inşaat hazırlıkları yapıyor.

Sinagogların yanı sıra Yahudilerin Alman toplumundaki yerini yansıtan özel bir proje de devam ediyor: Frankfurt kent merkezinde bu yıl Kasım ayında açılması planlanan “Yahudi Akademisi.” Akademinin eş direktörü Doron Kiesel, disiplinler ve kültürler arası bir buluşma yeri olarak tasarlanan akademinin Yahudiler gibi Yahudi olmayanlara da açık olacağını belirtiyor.

Kasım ayında açılması planlanan Yahudi Akademisi’nin tasarımı. Fotoğraf: Zvonko Turkali Architekten

Almanya’daki Ortodoks cemaat de genişliyor

Almanya’daki Protestan ve Katolik kiliseleri küçülse de yeni kiliseler inşa edilmeye devam ediyor. Büyüyen Ortodoks cemaati artık kullanılmayan diğer kilise ve manastırları devralmakla birlikte yeni kiliseler de inşa ediyor.

Hessen eyaletindeki Butzbach’da 2024 yılının Haziran ayında “St. Petrus&Paulus” cemaati oluşturuldu. Bu, Avrupa çapında “Almanya ve Orta Avrupa Antakya Ortodoksları Metropolitliği”ne bağlı yeni inşa edilmiş ilk kilise olma özelliği taşıyor. Cemaat, ağırlıklı olarak Suriyeli Hristiyanlardan oluşuyor.

Yunan, Rus, Rumen ya da Sırplar olsun farklı Ortodoks cemaatleri kullanılmayan kiliseleri devralıyor. Almanya’nın güneydoğusundaki Vilshofen’da yaklaşık 300 aileden oluşan Rumen Ortodoks cemaati yeni kilise inşaatı için hazırlık sürecinde.

