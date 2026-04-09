KUMKAPI’DA PASKALYA RESEPSİYONU

Şirinoğlu vakıfları şeffaf olmamakla eleştirdi, tansiyon yükseldi

Surp Zadig/Paskalya Yortusu, 5 Nisan Pazar günü kiliselerde düzenlenen ayinlerle kutlandı. Patrik Maşalyan, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ndeki ayini yönetti, Zadig mesajını okudu. Aynı gün Kumkapı’da Kazaz Amira Bezciyan Salonu’nda yapılan geleneksel kabul törenine Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun sözleri damga vurdu. Şirinoğlu, isim vermeden bazı vakıfların bilanço açısından, şeffaflıktan uzak hareket ettiklerini iddia etti. Törende, zaman zaman tansiyon yükseldi.

İşhan Erdinç

Saat 15.30’da Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlığında yapılan geleneksel kabul töreninde din adamları hazır bulundu. Törene, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurul Üyesi Aram Kuran, hayırseverler Hayk Arslanyan, Aret-Monik Ergan, vakıf başkan ve yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Patrik Maşalyan, törende katılımcıların Zadig Yortusu’nu kutladı. Ermenistan’da hükümet ve kilise arasındaki gerilimin devam ettiğini, İran’a saldırıların sürdüğünü ifade ederek dünyada barış olması için dua ettiklerini söyleyen Patrik Maşalyan, Agos gazetesinin 30. yaşını kutladı. Agos’un aynı zamanda bir atölye görevini gördüğünün altını çizen Patrik Maşalyan, gazetenin kurucusu Hrant Dink’in yanısıra ebediyete göçen yazarlardan Yervant Gobelyan, Sarkis Seropyan, Mıgırdiç Margosyan’ı da andı.

Patrik Maşalyan, Agos’un Ermeni tarihinin anlatılması bakımından zengin bir kaynak olduğunu ifade ederken Ermeni basınının vakıflardan yeterince ilan desteği alamadığını da vurguladı. Patrik Maşalyan, 29 Mart’ta Taksim Spor Kulübü başkanlığına seçilen Alen Bağ’ı da kutladı ve görevinde başarılar diledi.

Törende söz alan Hastane Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, hastanede yaptıkları yenilikler özellikle de Onkoloji Servisi hakkında bilgi verdi. AKP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sıvacıoğlu, Şirinoğlu’na gösterdiği özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Vakıfların gelir gider dengesi

Buluşmada söz alan Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Patrik Maşalyan’a Agos’un 30. yılını kutlarken dile getirdiği güzel sözler için teşekkür etti. Danzikyan ayrıca Patrik Maşalyan’a “Üç Horan Vakfı’nın Azınlık Vakıfları Konferansı’nda ‘Yaşar ne yaşar ne yaşamaz durumundayız’ ifadesini kullanmıştınız. ‘Vakıflarımızın kurumsal kimliği var ama Patrikhane ve ERVAB’ın bir tüzel yapısı yok’ demiştiniz. Bu konuda bir gelişme oldu mu? Ayrıca her vaazınızda ve sevgi sofalarında ‘Vakıflarımızın gelirleri, giderleri, mülkleri nedir tam olarak bilmiyoruz, bu konuda bilgi eksiğimiz var’ demiştiniz. Bu konularda bir gelişme yaşandı mı?” sorusunu yöneltti. Patrik Maşalyan, herkesin topu başkasına atması nedeniyle cemaatin birbirini suçlayan bir pozisyona büründüğünü ancak bunun doğru olmadığını ifade etti. Bu sorunun her zaman masaya yatırıldığını belirten Patrik Maşalyan, kurum ve kişilerin iyi niyetle çalıştığını söyledi. Patrik Maşalyan, Türkiye’de yaşayan azınlık toplumları içerisinde Ermenilerin her konuda ön sırada yer aldığını da vurguladı.

Şirinoğlu’nun konuşması

Patrik Maşalyan’dan sonra söz alan ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, ERVAB bünyesinde oluşturulan Mali ve Emlak Komisyonları’nın işbirliği içerisinde olacağını belirtti.

Patrik Maşalyan ise, mali bilançoları komisyona vermeyen vakıfların ifşa edilebilmesi önerisini sundu. Tekrar söz alan Şirinoğlu, “Herkes şeffaf olmalı. Bu mallar cemaatimizin mallarıdır” ifadelerini kullanarak mali komisyonun etkili çalışacağını belirtti. Şirinoğlu, zor durumdaki bireylerin hastaneden ücretsiz bakım hizmeti alabilmesi için vakıflardan ihtiyaç sahiplerine dair bilgiler istediklerini ancak doyurucu yanıt alamadıklarını açıkladı. Şirinoğlu Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nin her zaman bilançosunu şeffaf biçimde açıkladığını ve kamuoyu ile paylaştığını ancak bazı vakıfların bu şeffaflıkta olmadığını öne sürdü. Şirinoğlu basının bu konunun üzerine gitmesi gerektiğini söyledi.

Patrik Maşalyan ise, ‘Burada herhangi bir vakıf var mı ERVAB’a yarım yamalak rapor veriyorum diyen. Zannetmiyorum. Hepsi de verebileceklerinin en iyisini veriyorlar. Eğer komisyon burada bir açık tespit ediyorsa, onu ister ve tamamlanır. Dolayısıyla komisyonlara büyük iş düşüyor. Cemaat olarak biz hesabımızı bilelim. Okulları açık tutmak ve birleştirmek gibi bir sorunumuz var. Bunun için cebimizdeki parayı bilmemiz lazım. Giderek azalıyoruz” dedi.

Tansiyon yükseldi

Toplantıda, Şirinoğlu’nun sözlerini sürdürerek her vakfın bilançolarını şeffaflıkla açıklamadığını öne sürmesiyle tansiyon arttı..Şirinoğlu, Kapalıçarşı’da, hastane emlaklarının 20 milyon lira civarında bedelle kiralandığını ancak başka vakıfların, aldıkları kira bedellerini 40-50 bin lira düzeyinde gösterdiğini, bazı vakıfların taşınmazlarını kiraya verirken, resmi kontratlarda aldıkları kira bedellerini eksik gösterdiklerini öne sürdü. Şirinoğlu ayrıca bazı vakıfların kıdem tazminatı olarak gösterdikleri rakamların gerçekçi görmediğini belirterek “Bizim hastanemizde kaç kişi çalışıyor neredeyse bizim tazminatlara yakın rakamlar gösteriliyor” dedi.

Toplum içerisinde suistimaller olduğunu söyleyen Şirinoğlu, ortaya attığı iddiaların ardından bazı vakıf yönetimlerinin ‘İsim verin’ sözleri üzerine ise “Ben isim vermem. Verirsem ortalık karışır’ ifadelerini kullandı. Şirinoğlu’nun sarf ettiği sözlerin ardından bazı vakıf yöneticilerinin toplantıyı terk etmek istediği görüldü. Yöneticiler ricalar üzerine geri döndü. Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Artin Kileci, tüm vakıf yöneticilerinin egodan uzak durması gerektiğinin altını çizdi. Şirinoğlu’nun Surp Pırgiç Hastanesi’ne kattığı yenilikleri değerli bulduğunu söyleyen Kileci, “Ama halka göre hastane ne? Ermeni hastanesi nedir? Sokakta halkımız bunu sorguluyor. Kaliteli bir hastanemiz var ama halkımız yararlanamadığı sürece bu hastane ne ifade eder? Ben Bedros bey ile sürekli görüşüyorum ancak halka dokunma yok. Halka her konuda dokunmamız lazım.” dedi. Kileci, vakıfların gelir ve mülklerine dair resmi kurumların bilgi sahibi olduğunu hatırlattı.

Buluşma Patrik Maşalyan’ın önerisi ile sona erdi. Maşalyan “Bence ERVAB daha sık toplanmalı ayrıca vakıflar zaman zaman halkla buluşma toplantıları düzenlemeli” dedi.

