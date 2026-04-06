Ukrayna lideri Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için çaba gösteriyor

MUHAMMED UZUN

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptığı görüşmenin ardından İstanbul’un Balat semtinde bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret etti. Uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayan Zelenski, “Ukrayna hakkında konuştuk, bu savaşı nasıl durdurabiliriz diye. Ve elbette barış hakkında. Barışa ihtiyacımız var. Müzakerelere ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var” dedi. Zelenski, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk. O da bu tarafta, barış tarafında. Ve elbette bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Ve dostlarımızın sahip olduğu tüm değerleri, tüm diplomatik deneyimi kullanmamız gerekiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakereleri burada İstanbul’da yapmak istiyor. Gelmeye hazırız. Her zaman söyledim, liderler düzeyinde her türlü formatta bir görüşmeye hazırız.”

