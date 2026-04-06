Öldürülen Gazeteciler Günü’nde bir irdeleme

1909’dan beri geçen 117 yılda Türkiye’de ve Türkiye’nin askersel müdahalede bulunduğu ülkelerde öldürülen gazetecilerin sayısı sadece 67’den ibaret midir?

Doğan Özgüden

Çeşitli engeller nedeniyle yazılarıma ara vermek zorunda kaldığım üç haftanın ardından Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda iki önemli etkinlik nedeniyle yeniden bilgisayar karşısına geçtim.

Belçika’da on yıllardır hem medya planında, hem de tiyatro başta olmak üzere kültürel planda takdirle izlediğimiz çalışmalar yürüten Bin Fikir’in kurucu ve yöneticileri Erdinç Utku ve Serpil Aygün, 12 Nisan Pazar günü Türkiye’de basın özgürlüğünün sürekli çiğnenmesine karşı bir panel düzenliyorlar.

Bundan üç yıl önce de, onların girişimiyle 8 Ocak 2023’te, Brüksel’in Schuman Meydanı’nda “Gazetecilik Suç Değildir” etkinliği düzenlenmiş, genç meslektaşlarımla birlikte Avrupa Birliği kurumlarının duvarlarına karşı “Özgür Basın Susturulamaz!”, “Türkiye’de sansüre son, gazetecilere özgürlük!” diye haykırmıştık.

Önümüzdeki pazar günü de, saat 15’den itibaren Brüksel yakınındaki Tervuren’de, Parochiezaal Moorsel salonlarında düzenledikleri panelde Türkiye’de 24 Ekim 2025’den beri tutuklu bulunan Tele1 yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ’ın eşi yazar Sevim Kahraman Yanardağ, Tele1 Almanya temsilcisi Mehmet Tanlı, yazar Erdinç Utku ve karikatürist İsmail Doğan ile birlikte Türkiye’de basın özgürlüğü ihlallerini ve buna karşı mücadele olanaklarını konuşacağız.

İstanbul’da ise, “6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü”nde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği, DİSK Basın İş ile Çağdaş Gazeteciler Derneği, TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda bir araya gelerek halkın haber alma hakkına getirilen engellemelere, gazetecilere, yayıncılara, yazarlara yönelik baskı ve tutuklamalara karşı itirazlarını dile getirecekler.

Meslek örgütlerinin ortak çağrısında “67 gazetecinin öldürüldüğü bir ülkede gazetecilik yapıyoruz. Öldürülen meslektaşlarımıza adanan 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’nde gazeteciliğin yaşatılması için bir araya geliyoruz. Halkın haber alma hakkı için, gazeteciliğin yaşatılması için tutuklu meslektaşlarımızı serbest bırakın çağrısı yapacağız” deniyor.

Yarım yüzyılı aşkın süredir üyesi bulunduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu ortak girişimini tabii ki yürekten destekliyorum.

Ancak, Türkiye’nin sadece 67 gazetecinin öldürüldüğü bir ülke olarak nitelenmesi beni hayli şaşırttı…

Türkiye’de katledilmiş olan ilk gazetecinin, başyazarı olduğu Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki yönetimini eleştirdiği için 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde kurşunlanarak öldürülen Hasan Fehmi olduğunda herhangi bir görüş ayrılığı yok.

Ne var ki, o tarihten bugüne dek geçen 117 yılda Türkiye’de ya da Türk Devleti’nin askersel müdahalelerde bulunduğu komşu ülkelerde katledilen gazetecilerin sayısı 67’nin iki misline ulaşıyor.

Bu faklılığın başlıca nedeni, hiç kuşkusuz, önceki yıllarda öldürülen gazeteciler anılırken Ermeni ve Kürt meslektaşlarımızın katledilmesinden asla bahsedilmemesidir.

Bu konuda ciddi araştırmalara dayanan ilk açıklamayı 2021 yılında Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun (TGDP) sürgündeki temsilcisi Necati Abay yaparak 1909’dan itibaren katledilen gazeteci ve yazarlar üzerine şu ayrıntılı bilgiyi vermişti:

“Uzun yıllardır yapmakta olduğum araştırmaya göre 6 Nisan 1909’dan bugüne 112 yılda 124 gazeteci ve yazar öldürüldü.

“Gazeteci ve yazarların çoğu, ‘faili meçhul’ adı verilen, aslında devlet güçleri tarafından sokak infazlarıyla, gözaltında kaybetme saldırılarıyla yaşamlarını yitirdiler.

“Saldırıların odağında Türk basını, Kürt basını ve Ermeni basınından muhalif gazeteci ve yazarların bulunduğu görülüyor.

“Geleneksel devlet politikası gereği doğrudan cana kasteden bu saldırılar, düşünce ve ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına yönelik saldırılardır.

“Gazeteci cinayetlerinde 1915 yılı, 1970’li, 80’li ve 90’lı yıllar belirgin olarak öne çıkıyor. Gazeteci cinayetleriyle tarihsel, toplumsal olgular arasındaki doğrudan bir bağ görülüyor.

“Türk basınından gazeteci ve yazarlar, çoğunlukla 70’li, 80’li, 90’lı yıllarda; Hrant Dink hariç Ermeni basınından gazeteci ve yazarlar 1915 yılında, Ermeni Soykırımı sürecinde, Kürt basınından gazeteci ve yazarların büyük çoğunluğu da 1990-1994 yılları arasında öldürüldü.

“24 Nisan 1915’te, İstanbul’da, gözaltı, tutuklama, tehcir (Çankırı’ya sürgün), Soykırım saldırısına maruz kalan 220 Ermeni ileri geleni, Ermeni halk önderi, Ermeni aydını arasında 32 gazeteci ve yazar da bulunuyordu. Hepsi gözaltı-sürgün saldırısında öldürüldü. Krikor Zohrab, Siamanto, Sarkis Minasyan, Armen Doryan, Rupen Zartaryan bunlardan bazılarıydı. Halen çoğunun mezarının nerede olduğu bile bilinmiyor. 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul’da Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Ermeni gazeteci ve yazar Hrant Dink’in katledilmesiyle birlikte, öldürülen Ermeni gazeteci ve yazarların sayısı 33’e yükseldi.

“1990-1994 yılları arasında sömürgeci kirli savaşın yoğun olarak sürdüğü Kürt illerinde, Kürt basınından 18 gazeteci ve yazar, çok sayıda gazete dağıtımcısı öldürüldü.

“Musa Anter, Ferhat Tepe, Nazım Babaoğlu, Hüseyin Deniz, Hafız Akdemir Özgür Gündem gazetesinde çalışırken öldürülen Kürt gazeteci ve yazarlardan bazılarıdır.

“Çeşitli zaman kesitlerinde Türk basınından Sabahattin Ali, Recai Ünal, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Turan Dursun, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Metin Göktepe gibi gazeteci ve yazarlar öldürüldü.

“Bu topraklarda devlet güçleri tarafından aralarında gazeteci ve yazarların da bulunduğu binlerce ‘faili meçhul’ cinayet işlendi. ‘Faili meçhul’ cinayetler aydınlatılmalı, tetikçilerin yanı sıra asıl olarak azmettirici devlet güçleri yargılanmalıdır.”

TGDP’nin listesini, 23-24 Nisan 1962’de Lefkoşa’da katledilen Kıbrıs-Cumhuriyet Gazetesi sorumluları Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet ile 2021’den sonra öldürülen gazetecileri de ekleyerek yazının sonunda veriyorum.

Bunlara ek olarak da, dostum Kadir Akın’ın, 1915 Ermeni soykırımını hazırlayan tarihi koşulları, siyasi ortamı, o günlerden kalan anıları ve belgeleri ortaya koymuş olan “Ermeni Devrimci Paramaz – Abdülhamid’den İttihat Terakki’ye Ermeni Sosyalistleri ve Soykırım” adlı kitabından verdiği önemli bir bilgiyi de paylaşıyorum.

15 Haziran 1915 sabahına doğru saat 3.30’da Beyazıt Meydanı’nda asılarak idam edilen Ermeni aydınları:

Vahan BOYACIYAN, Aram AÇIKBAŞYAN, Bedros TOROSYAN, Armenak HAMPARTSUMYAN, Sımbat KILIÇYAN, Hagop BASMACIYAN, Minas KEŞİŞYAN, Mıgırdiç YERETSYAN, Hrant YEGAVYAN, Yeremya MANANDYAN, Karekin BOĞOSYAN, Keğam VANİKYAN, Kamig BOYACIYAN, Hovhannes DER-ĞAZARYAN, Boğos BOĞOSYAN, Murad ZAKARYAN, Tovmas TOVMASYAN, Abraham MURADYAN, Yervant TOPUZYAN.

TDGP’NİN “ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER” LİSTESİ

Hasan Fehmi, Serbesti gazetesi, İstanbul, 6 Nisan 1909

Ahmet Samim, Sada-yı Millet gazetesi, İstanbul, 9 Haziran 1910

Zeki Bey, Şehrah gazetesi, İstanbul, 10 Temmuz 1911

Şair Hüseyin Kami, Alemdar gazetesi, Konya, 1912

Silahçı Tahsin, Silah gazetesi, İstanbul, 27 Temmuz 1914

Kevork Ferid, Tasvir’i Efkar gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.

Hovhannes Kazancıyan, gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.

Krikor Torosyan, Dizağik mizah dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Akıbeti bilinmiyor

Sarkis Minasyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, 5 Mayıs 1915

Sarkis Suin (Süngücüyan), İravunk (Hak) gazetesi, 1 Haziran 1915’te tutuklandı. Akıbeti bilinmiyor.

Nerses Papazyan, (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Harutyun Şahrigyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Garabed Paşayan Khan, yazar, doktor, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Levon Larents, Tsayn Hayrenyats (Vatanın Sesi) gazetesi, Murc (Çekiç) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Simpad Pürad, Pünig gazetesi, Kağapar (Fikir) dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Hampartsum Hampartsumyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Keğam Parseğyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Şavarş Krisyan, Marmnamarz (Beden Eğitimi) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Siamanto (Adom Yarcanyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Armen Doryan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

Sarkis Parseğyan (Şamil), Aşkhadank (Emek) gazetesi, Ankara 1915

Yervant Srmakeşhanlıyan (Yerukhan), gazeteci-yazar, Harput, 1915

Tılgadintzi (Hovhannes Hanıtyunyan), gazeteci-yazar, Harput 1915

Gagik Ozanyan, Merzifon Halguni dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Sivas 1915

Mardiros H. Kundakçıyan, Ceride-i Şarkiye gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Kayseri’de idam edildi.

Vıramyan (Onnig Tertsagyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, Van, 1915

Dikran Odyan (Aso), Yergir (Ülke) gazetesi, 1915

K. Khajag (Karekin Çakalyan), yazar, Diyarbakır 1915

Rupen Zartaryan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır 1915

Karakin Gozikyan (Yesalem), Manzume gazetesi, NorGyank (Yeni Hayat) dergisi, Trabzon sürgünü, 1915

E. Agnuni (Khaçadur Malumyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır, 5 Mayıs 1915

Krikor Zohrab, gazeteci-yazar, milletvekili, İstanbul 20 Mayıs 1915 sürgünü, Urfa, 15 Temmuz 1915

Mihran Tabakyan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat, Ağustos 1915

Hagop Terziyan (Hagter), gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat 24 Ağustos 1915

Diran Kelegyan, Sabah gazetesi yayın yönetmeni, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

Taniel Varujan, yazar-şair, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

Rupen Sevag, (Çilingiryan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

Hasan Tahsin, Hukuk-u Beşer (insan hakları) gazetesi, İzmir, 15 Mayıs 1919

Mustafa Suphi, Yeni Dünya gazetesinin kurucusu ve başyazarı, Karadeniz (Trabzon açıkları) 28 Ocak 1921

Ethem Nejat, Kurtuluş ve Aydınlık gazetelerinin kurucusu ve yazarı, Karadeniz (Trabzon açıkları) 28 Ocak 1921

Hüseyin Hilmi (İştirakçi veya Sosyalist Hilmi), İştirak (sosyalist)-Medeniyet dergisi, İstanbul, 15 Kasım 1922

Ali Kemal, Peyam-ı Sabah gazetesi, İzmit, 1922

Ali Şükrü Bey, Tan gazetesi sahibi ve başyazarı, Trabzon milletvekili, Ankara 27 Mart 1923

Hikmet Şevket, 1930

Sabahattin Ali, Marko Paşa dergisi, Kırklareli, 2 Nisan 1948

Ahmet Muzaffer Gürkan, Kıbrıs-Cumhuriyet, Lefkoşa, 23-24 Nisan 1962

Ayhan Hikmet, Kıbrıs-Cumhuriyet, Lefkoşa, 23-24 Nisan 1962

Adem Yavuz, Anka Ajansı, Kıbrıs, 27 Ağustos 1974

Zeki Erginbay, Teknik Güç dergisi yazı işleri müdürü, İstanbul, 3 Şubat 1977

Hüseyin Şen, Kawa dergisi yazı işleri müdürü, İstanbul, 21 Mart, 1978

Gani Bozarslan, Aydınlık dergisi, 10 Mayıs 1978

Ali İhsan Özgür, Politika gazetesi, İstanbul, 21 Kasım 1978

Cengiz Polatkan, Hafta Sonu gazetesi, Ankara, 1 Aralık 1978

Abdi İpekçi, Milliyet gazetesi, İstanbul, 1 Şubat 1979

İlhan Darendelioğlu, Ortadoğu gazetesi, İstanbul, 19 Kasım 1979

İsmail Gerçeksöz, Ortadoğu gazetesi, İstanbul, 4 Nisan 1980

Ümit Kaftancıoğlu, TRT, İstanbul, 11 Nisan 1980

Muzaffer Fevzioğlu, Hizmet gazetesi, Trabzon, 15 Nisan 1980

Hayrabet Honca, Halkın Birliği gazetesi, Kayseri, 1 Mayıs 1980

Recai Ünal, Demokrat gazetesi, İstanbul, 22 Temmuz 1980

Mevlüt Işıt, Türkiye gazetesi, Ankara, 1 Haziran 1988

Seracettin Müftüoğlu, Hürriyet gazetesi, Nusaybin, 29 Haziran 1989

Sami Başaran, Gazete gazetesi , İstanbul, 29 Haziran 1989

Kamil Başaran, Gazete gazetesi, İstanbul, 7 Kasım 1989

Çetin Emeç, Hürriyet gazetesi, İstanbul, 7 Mart 1990

Turan Dursun, İkibine Doğru ve Yüzyıl dergisi, İstanbul, 4 Eylül 1990

Gündüz Etil, Yeni Günaydın Gazetesi, İstanbul,18 Eylül1991

Mehmet Sait Erten, Azadi-Denk dergisi, Diyarbakır, 3 Kasım 1992

Halit Güngen, İkibine Doğru dergisi, Diyarbakır, 18 Şubat 1992

Cengiz Altun, Yeni Ülke gazetesi, Batman, 24 Şubat 1992

İzzet Kezer, Sabah gazetesi, Cizre, 23 Mart 1992

Bülent Ülkü, Körfeze Bakış gazetesi, Bursa, 31 Mart 1992

Mecit Akgün, Yeni Ülke gazetesi, Nusaybin, 2 Haziran 1992

Hafız Akdemir, Özgür Gündem gazetesi, Diyarbakır, 8 Haziran 1992

Çetin Ababay, Özgür Halk dergisi, Batman, 29 Temmuz 1992

Yahya Orhan, Özgür Gündem gazetesi, Ceylanpınar, Gercüş, 9 Ağustos 1992

Hüseyin Deniz, Özgür Gündem gazetesi, Ceylanpınar, 10 Ağustos 1992

Musa Anter, Özgür Gündem gazetesi, Diyarbakır, 20 Eylül 1992

Yaşar Aktay, Türkiye gazetesi, Hani, 9 Kasım 1992

Hatip Kapçak, Hürriyet gazetesi, Mazıdağı, 18 Kasım 1992

Namık Tarancı, Gerçek dergisi, Diyarbakır, 20 Kasım 1992

Orhan Karaağar, Özgür Gündem gazetesi Van muhabiri, Van, 19 Ocak 1993

Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesi, Ankara, 24 Ocak 1993

Kemal Kılıç, Özgür Gündem gazetesi, Akçakale-Urfa, 18 Şubat 1993

Mehmet İhsan Karakuş, Silvan gazetesi, Silvan, 13 Mart 1993

Ercan Gürel, HHA, Bergama, 20 Mayıs 1993

İhsan Uygur, Sabah gazetesi, İstanbul, 6 Temmuz 1993

Rıza Güneşer, Halkın Gücü gazetesi, İstanbul, 14 Temmuz 1993

Ferhat Tepe, Özgür Gündem gazetesi, Bitlis, 28 Temmuz 1993

Muzaffer Akkuş, Milliyet gazetesi, Bingöl, 20 Eylül 1993

Ruhi Can Tul, TDN, Kırıkkale, 14 Ocak 1994

Nazım Babaoğlu, Özgür Gündem gazetesi, Siverek-Urfa, 12 Mart 1994

Kamil Koşapınar, Zaman gazetesi, Erzurum, 19 Mart 1994

İsmail Ağay, Özgür Ülke gazetesi, Batman, 29 Mayıs 1994

Erol Akgün, Devrimci Çözüm dergisi, Gebze, 8 Eylül1994

Bahri Işık, Çağdaş Marmara gazetesi, İstanbul, 17 Eylül 1994

Ersin Yıldız, Özgür Ülke gazetesi, İstanbul, 3 Aralık 1994

Onat Kutlar, Cumhuriyet gazetesi, İstanbul, 11 Şubat 1995

Seyfettin Tepe, Yeni Politika gazetesi, Bitlis, 29 Ağustos 1995

Metin Göktepe, Evrensel gazetesi, İstanbul, 8 Ocak 1996

Kutlu Adalı, Yeni Düzen gazetesi, Kıbrıs, 8 Temmuz 1996

Yemliha Kaya, Halkın Gücü gazetesi, İstanbul, 27 Temmuz 1996

Selahattin Turgay Daloğlu, serbest gazeteci, İstanbul, 9 Eylül 1996

Gurbetelli Ersöz, Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Başûr, 8 Nisan 1997

Reşat Aydın, Anadolu Ajansı, TRT, 20 Haziran 1997

Ayşe Sağlam, serbest gazeteci, Derince, 3 Eylül 1997

Abdullah Doğan, Candan FM, Konya, 13 Temmuz 1997

Ünal Mesuloğlu, TRT, Manisa, 8 Kasım 1997

Mehmet Topaloğlu, Kurtuluş dergisi, Adana, 1998

Süleyman Yeter, Sömürüsüz Bir Dünya İçin Dayanışma gazetesi, İstanbul, 7 Mart 1999

Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet gazetesi, Ankara, 21 Ekim 1999

Önder Babat, Devrimci Hareket dergisi, İstanbul, 3 Mart 2004

Yaşar Parlak, Silvan Mücadele Gazetesi, 18 Ağustos 2004

Hrant Dink, Agos gazetesi, İstanbul, 19 Ocak 2007

Engin Çeber, Yürüyüş dergisi, İstanbul, 9 Ekim 2008

İsmail Cihan Hayırsevener, Güney Marmara Yaşam Gazetesi (Balıkesir), Bandırma, 19 Aralık 2009

Metin Alataş, Azadiya Welat gazetesi, Adana, 4 Nisan 2010

Cevdet Kılıçlar, Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) basın bürosu internet editörü, Uluslararası sular, 31 Mayıs 2010

Deniz Fırat, Sterk TV, Med Nüçe TV, İMC TV, Ronahi ve Fırat Haber Ajansı, Maxmur Mülteci Kampı, 8 Ağustos 2014

Kadri Bağdu, Azadiya Welat gazetesi çalışanı, Adana, 14 Ekim 2014

İbrahim Abdulkadir, Suriyeli gazeteci, Urfa’da 15 günde bir yayımlanan Ayn El Vatan gazetesi, Urfa, 30 Ekim 2015 (cinayeti IŞİD/DAİŞ üstlendi.)

Faris Hammadi, Suriyeli gazeteci, Urfa’da 15 günde bir yayımlanan Ayn El Vatan gazetesi, Urfa, 30 Ekim 2015 (cinayeti IŞİD/DAİŞ üstlendi.)

Rohat Aktaş, Azadiya Welat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Cizre’de Şubat 2016’da mahsur kaldıkları bodrum katında devlet güçleri tarafından yakılarak katledildi.

Mustafa Cambaz, Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri, İstanbul, 15 Temmuz 2016

Tuba Akyılmaz (Nujilyan Erhan), Özgür Politika Gazetesi Yazarı ve Gazeteci, Urfa-Hilvan, 3 Mart 2017’de Türk devleti ve KDP güçlerince Şengal’de silahla ağır yaralandı, 23 Mart 2017’de yaşamını yitirdi.

Mehmet Aksoy, Gazeteci ve Belgeselci, 26 Eylül 2017, Rakka’da IŞİD tarafından öldürüldü.

Rızgar Adanmış, ANHA, Sterk TV ve Çira TV Muhabiri, 12 Ekim 2017’de Deyrezor’da IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda yaralandı, 18 Aralık 2017’de yaşamını yitirdi.

Cemal Kaşıkçı, The Washington Post, 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda Suudi ajanlar tarafından öldürüldü.

Güngör Arslan, Ses, Kocaeli, 19 Şubat 2022 tarihinde ofisinde kurşunlanarak öldürüldü.

İsam Abdullah, ANHA ve ANF muhabiri, 20 Kasım 2022’de Suriye’nin kuzeyinde Türk Devletinin SİHA saldırısında öldürüldü.

Murad Mirza, Çira FM muhabiri, 8 Temmuz 1923’te, Musul civarında Türk Devletinin SİHA saldırısında öldürüldü.

Necmeddin Faysal, Jin TV görevlisi, 23 Ağustos 2023’te Suriye’nin kuzeyinde Türk Devletinin SİHA saldırısında öldürüldü.

Gülistan Tara, Chatr Medya muhabiri, 23 Ağustos 2024’te Süleymaniye civarında Türk Devletinin SİHA saldırısında öldürüldü.

Hero Bahadin, Chatr Medya muhabiri, 23 Ağustos 2024’te Süleymaniye civarında Türk Devletinin SİHA saldırısında öldürüldü.

Cihan Bilgin, ANHA muhabiri, 19 Aralık 2024’te Suriye’de Türk Devletinin SİHA saldırısında öldürüldü.

Nazım Daştan, Mezopotamya ve ANF muhabiri, 19 Aralık 2024’te Suriye’de Türk Devletinin SİHA saldırısında öldürüldü.

