İRAN’DA ERMENİLER

Bombalar altında Paskalya kutlaması

28 Şubat’tan beri İsrail ve ABD’nin saldırısına uğrayan İran’da hayat tüm zorluklara rağmen devam ediyor. İran’da yaşayan İranlı Ermeniler, savaş şartlarına rağmen dün Tahran’da Aziz Sarkis Katedrali’nde bir araya gelerek Paskalya’yı birlikte kutladı.

Associated Press’in haberine göre, İran’daki Ermeni Hıristiyanlar, savaşın beşinci haftasında, tüm kötü koşullara rağmen Pazar günü Tahran’da Paskalya kutladı.

Tahran’daki Aziz Sarkis Katedralinde bir araya gelen İranlı Ermeniler, birbirleriyle bayramlaştı, çocuklar ise boyanmış yumurtaları paylaştı. İran’ın başkenti, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta savaşı başlatmasından bu yana günlük hava saldırılarının hedefinde.

Paskalya ayinine katılan İranlı Ermenilerden İngilizce öğretmeni Joanita Arakel, çocukları için normal bir hayat sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Ermeni Aziz Sarkis Katedrali Başpiskoposu Sepuh Sargsyan, Paskalya konuşmasında çağrısının “öncelikle savaşı başlatanlara yönelik olduğunu, İsa’nın doğumu veya dirilişiyle bize verilen sevgi ve karşılıklı saygının olduğu gökyüzüne bakmaları gerektiğini” söyledi.

Yaklaşık 90 milyon nüfusa sahip İran İslam Cumhuriyeti’nde, çoğunluğu Ermeni olan yaklaşık 300 bin Hıristiyan yaşıyor ve parlamentoda Hıristiyanlar için ayrılan üç sandalye var.

