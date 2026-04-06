ERMENİ CEMİYETİ BAŞKANI ÇAPAR’DAN PASKALYA BAYRAMI MESAJI

Vakıfköy Ermeni Cemiyeti Başkanı Cem Çapar, Paskalya Yortusu(Bayram) dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın gelenekler çerçevesinde kutlandığını belirtti ve bölgede barış ile huzur dileklerini iletti.



Çapar mesajında, “Paskalya yortusunu geleneklerimize uygun olarak kutladık. Bir bayram daha bölgemizde barış ve huzur dileklerinde bulunduk. Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında emeği geçen herkese güç, kuvvet ve esenlik diliyorum. Bugün burada bizimle bayramımızı kutlayan herkese teşekkür ediyorum. Seneye Allah’tan barış ve huzur yerine sadece sağlık dileyeceğimiz bayramlar görelim.” ifadelerini kullandı.

